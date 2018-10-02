Путин назначил новых руководителей Липецкой и Курганской областей

Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Руководителем Липецкой области стал Игорь Артамонов. Прежде он занимал должность вице-президента Сбербанка.

Его предшественник, Олег Королев, возглавлявший область с 1998 года, объявил об отставке 2 октября в связи с переходом на другую работу. С соответствующим предложением он обратился к Путину.

Главой Курганской области был назначен Вадим Шумков. Ранее чиновник работал заместителем губернатора Тюменской области.

Прежде регионом руководил Алексей Кокорин. Он, как и Королев, ушел с поста из-за новой должности, подробности которой не называются.

В конце сентября президент России сменил глав трех регионов. В этот день Путин назначил временных руководителей Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморья.