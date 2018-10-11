Глава Башкирии Рустэм Хамитов попросил Путина об отставке

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что досрочно уходит в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

По словам Хамитова, решение об отставке он принял недавно и уже отправил президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке.

«Это мое личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность», – заявил Рустэм Хамитов.

«Руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности», – добавил Хамитов. Он также отметил, что чиновники должны покидать свои посты достойно и вовремя.

Господин Хамитов занимал свою должность с 2010 года. Он был переизбран в 2014 году.

Пока еще глава республики считает, что новой команде, которая придет ему на смену, необходимо время для завоевания авторитета и подготовки к будущим выборам.