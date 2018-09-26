Путин сменил руководителей Астраханской области, Приморья и Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин за день сменил руководителей трех регионов. Об этом сообщает на официальном сайте главы государства.

Временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области стал Сергей Морозов. До назначения он был замглавы Федеральной таможенной службы.

По словам Путина, Александр Жилкин, возглавлявший область, попросил перевести его на другое место работы. Он занимал должность с 2004 года.

Временным руководителем Кабардино-Балкарии стал Казбек Коков, советник президента, курировавший Северо-Кавказсктй регион. Путин также отметил, что его предшественник, однофамилец Юрий Коков, попросился на работу в Москву. Отец Казбека Кокова Валерий руководил регионом с 1992 по 2005 год.

Врио губернатора Приморского края назначен Олег Кожемяко, который был главой Сахалинской области. Политик прежде работал губернатором Корякского автономного округа и Амурской области.

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Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября. Во втором туре сошлись врио главы региона Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко из КПРФ.

После обработки 95% голосов лидировал Ищенко, но затем Тарасенко удалось вырваться вперед. Итоги голосования признали недействительными из-за большого числа нарушений. Следующие выборы пройдут до 16 декабря.