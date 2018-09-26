  • 26 Сентябрь 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 26.09.2018 81.27 0.28
Нефть(p) 26.09.2018 5437.57 +69.10

Путин сменил руководителей Астраханской области, Приморья и Кабардино-Балкарии

Автор:


© Фото: Алексей Никольский / РИА «Новости»

Темы дня

Двое бывших руководителей покинули свои посты из-за желания сменить место работы, заявил президент.

Президент России Владимир Путин за день сменил руководителей трех регионов. Об этом сообщает на официальном сайте главы государства.

Временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области стал Сергей Морозов. До назначения он был замглавы Федеральной таможенной службы.

По словам Путина, Александр Жилкин, возглавлявший область, попросил перевести его на другое место работы. Он занимал должность с 2004 года.

Временным руководителем Кабардино-Балкарии стал Казбек Коков, советник президента, курировавший Северо-Кавказсктй регион. Путин также отметил, что его предшественник, однофамилец Юрий Коков, попросился на работу в Москву. Отец Казбека Кокова Валерий руководил регионом с 1992 по 2005 год.

Врио губернатора Приморского края назначен Олег Кожемяко, который был главой Сахалинской области. Политик прежде работал губернатором Корякского автономного округа и Амурской области.

Читайте также:

Сигал: Хочу стать губернатором Приморского края

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября. Во втором туре сошлись врио главы региона Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко из КПРФ.

После обработки 95% голосов лидировал Ищенко, но затем Тарасенко удалось вырваться вперед. Итоги голосования признали недействительными из-за большого числа нарушений. Следующие выборы пройдут до 16 декабря.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Где найти самые старые деревья Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о деревьях в Северной столице, которым больше 300 лет. Они были свидетелями великих исторических событий, пережили революции и блокаду.

    читать далее →

    Топ-7 популярных мест Петербурга для фотографий в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал красивые здания Северной столицы, в которых можно сделать идеальные снимки.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и баров Петербурга с необычным пивом

    Сливочное, фруктовое, с пюре манго и даже с нотками перца – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице попробовать пиво с нетрадиционными вкусами.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.09.18
    Leaders – английский для всех и каждого
    26.09.18
    Форекс. Особенности торговли на дневных графиках
    25.09.18
    Строительные компании не могут закончить объекты из-за службы судебных приставов
    19.09.18
    Обзор всех этапов кровельных работ и несколько советов
    18.09.18
    Где найти идеальный матрас и аксессуары для сна
    18.09.18
    Мини-экскаватор bobcat
    14.09.18
    Как отличаются игровые приложения по типу оплаты для пользователей
    12.09.18
    Санкт-Петербург о доброте — кто представляет город на конкурсе «На благо мира»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram