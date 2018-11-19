Депо «Южное» для Фрунзенского радиуса петербургского метро откроют не раньше 20 января 2019 года

Электродепо «Южное» получит разрешение на ввод в эксплуатацию не раньше 21 января 2019 года. Информацию об объекте, который будет обслуживать новые станции «фиолетовой» ветки метро, сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Парламентарий направил запрос в комитет по развитию транспортной инфраструктуры о сроках открытия депо. В документе, который подписал глава ведомства Сергей Харлашкин, 21 января указано как предполагаемая дата получения заключения от Главгосэкспертизы.

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Ранее Смольный планировал открыть станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» до 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство Фрунзенского радиуса.

Позднее глава комитета по транспорту Александр Головин прокомментировал сроки запуска станций словами «пока открывать нечего». Примерно то же самое сказал вице-губернатор Игорь Албин.