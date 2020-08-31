Станции Проспект Славы, Дунайская и Шушары вновь открыты

Сегодня, в понедельник 31 августа, в 9 часов 25 минут утра были закрыты три последние станции Фрунзенско-Приморской линии, пятой (фиолетовой) ветки петербургской подземки. Поступило сообщение, что Шушары, Дунайская и пр.Славы закрыты по технической причине, а движение поездов осуществляется от станции Международная до станции Комендантский проспект.

На данный момент станции Фрунзенского радиуса вновь открыты и движение по ветке полностью восстановлено. Пресс-служба метрополитена сообщила, что в штатном режиме поезда начали следовать в 10:33. До этого на месте работала оперативная группа, поскольку в 8:20 машинст обнаружил на рельсах в туннеле метро тело 22-летнего молодого человека.

По данным с видеокамер, 30 августа в 00:02 юноша с рюкзаком зашел на станции «Шушары», а после пропал из видимости. Позде в вагоне был найден рюкзак, а в нем паспорт на имя 22-летнего молодого человека. Предположительная причина смерти — самоубийство.