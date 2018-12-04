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Беглов: Петербург приобретет контрольный пакет акций «Метростроя»

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© Фото: gov.spb.ru

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Правительство города хочет тщательно контролировать процесс развития метро.

Власти Петербурга собираются приобрести контрольный пакет акций компании «Метрострой». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на врио губернатора города Александра Беглова.

Слова градоначальника прозвучали на совещании, посвященном развитию метрополитена в Северной столице. Беглов подчеркнул, что контрольный пакет акций нужен, чтобы «управлять ситуацией и нести консолидированную ответственность».

«Ежедневно метро перевозит около 2 млн человек, это более 40% пассажирских перевозок. В Петербурге работает 69 станций. Но этого очень мало для нашего мегаполиса – некоторые районы вообще не охвачены метрополитеном», – сказал он.

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Смольный готов расторгнуть контракт с «Метростроем», если станции Фрунзенского радиуса не сдадут к 20 декабря

В настоящее время город владеет 46% акций «Метростроя». В скором времени доля может увеличиться до 51%.

Власти Петербурга и «Метрострой» не раз конфликтовали в связи с задержками строительства новых станций подземки и проблемами с оплатой работ.

Ранее Албин заявил, что Смольный делает «все возможное и невозможное», чтобы помочь в открытии станций. В компании ответили, что власти не справляются с решением проблем.

Три станции Фрунзенского радиуса метро, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», обещали открыть до 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций до мая 2019 года, что объяснил необходимостью завершения финансовых вопросов. Позднее срок сдачи депо «Южное», которое будет обслуживать радиус, перенесли на период позднее второй половины января 2019 года. 

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