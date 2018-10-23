  • 23 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 15:21 65.3408  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 15:21 74.9765  
Нефть($) 23.10.2018 77.95 2.67
Нефть(p) 23.10.2018 5161.19 +236.04

Коммерсант: Открытие Фрунзенского радиуса могут перенести на 2019 год

Автор:


© Фото: Instagram / @ebriktplink⠀

Темы дня

«Метрострой» не получил деньги, необходимые для завершения работ, а в Смольном заставляют погасить предыдущий аванс.

Власти Петербурга увеличили контракт по работам на станциях Фрунзенского радиуса метро до конца мая 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам источников издания, решение связано с «необходимостью завершения в полном объеме финансовых взаиморасчетов». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) заявили, что перед «Метростроем» стоит задача ввести новые станции метро до 20 декабря 2018 года, как и планировалось ранее.

Читайте также:

Смольный пообещал открыть 18 станций метро к 2027 году

Тем не менее в компании отметили, что еще не получили 4,2 млрд рублей, выделенные на достройку Фрунзенского радиуса. Подрядчику нужно закупить материалы и оборудование, которое изготавливают 70 дней, для чего необходимо внести предоплату, подчеркнул источник.

В КРТИ заявили, что «Метрострой» не погасил аванс в 1,9 млрд рублей, выданный в августе. В связи с этим комитет не может выдать дополнительные средства.

Во Фрунзенский радиус входят станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Топ-10 петербургских фотографов в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, на какие страницы стоит подписаться в Instagram ради красивых и атмосферных фотографий города на Неве.

    читать далее →

    Призраки и счастье: новые спектакли в театрах Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» подобрал театральные постановки, которые появились на сцене осенью 2018 года.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд
    12.10.18
    Как получить высшее образование за пару дней: реалии и мифы
    11.10.18
    Как выбрать матрас

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram