Коммерсант: Открытие Фрунзенского радиуса могут перенести на 2019 год

Власти Петербурга увеличили контракт по работам на станциях Фрунзенского радиуса метро до конца мая 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам источников издания, решение связано с «необходимостью завершения в полном объеме финансовых взаиморасчетов». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) заявили, что перед «Метростроем» стоит задача ввести новые станции метро до 20 декабря 2018 года, как и планировалось ранее.

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Тем не менее в компании отметили, что еще не получили 4,2 млрд рублей, выделенные на достройку Фрунзенского радиуса. Подрядчику нужно закупить материалы и оборудование, которое изготавливают 70 дней, для чего необходимо внести предоплату, подчеркнул источник.

В КРТИ заявили, что «Метрострой» не погасил аванс в 1,9 млрд рублей, выданный в августе. В связи с этим комитет не может выдать дополнительные средства.

Во Фрунзенский радиус входят станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».