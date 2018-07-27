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Смольный пообещал открыть 18 станций метро к 2027 году

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Тем не менее власти рассказали, что отстают по строительству «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар», которые должны сдать в декабре.

Власти Петербурга хотят построить к 2027 году 18 станций метро. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

По планам развития метрополитена, длина линий подземки за восемь лет вырастет с 113,6 км до 155,5 км, то есть более чем на треть. Число станций в Петербурге увеличится до 85, а метродепо – с пяти до семи.

Предполагается, что до конца 2018 года сдадут три станции Фрунзенского радиуса – «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». В КРТИ заявили, что по работам в настоящее время есть небольшое отставание от графика.

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Объекты, согласно контракту, должны сдать до 20 декабря. Чтобы успеть, Смольный намерен выделить «Метрострою» 1,9 млрд рублей аванса, а число рабочих поднять как минимум до 1000 человек. Изначально на строительство Фрунзенского радиуса одобрили 45 млрд рублей, но «Метрострой» получил на 10 млрд меньше.

В 2019 году власти намерены открыть участок «оранжевой» ветки от «Спасской» до «Горного института», но без «Театральной», которую планируют сдать в 2023 году.

Большую част новых станций должны открыть в период до 2025 года. На Невско-Василеостровской линии заработает отрезок от «Беговой» до «Планерной» с промежуточной станцией «Туристская», а на Фрунзенско-Приморской линии – от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта».

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«Оранжевую» линию продлят от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово», а также откроют электродепо «Правобережное». Помимо этого, на ней откроют станции «Шкиперская» и «Морской фасад» в Василеостровском районе и «Новокрестовскую-2».

В ближайшие шесть лет начнет работать Красносельско-Калининская линия. Первыми сдадут станции «Юго-Западная», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Обводный канал – 2».

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