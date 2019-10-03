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Картина дня: открытие новых станций в Петербурге и подорожание продуктов к концу 2019 года

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© Фото: Олег Золото / КП

Темы дня

Как прошло открытие станций и какие продукты могут вырасти в цене.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало открытие трёх новых станций метро «фиолетовой» линии: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

Открытие состоялось в четверг, в 17:00. На улице толпились горожане, желающие скорее «протестировать» новые станции Фрунзенского радиуса. Планируется, что транспортная доступность улучшится суммарно для 1 млн человек.

Губернатор города Александр Беглов пообещал, что развитие метро продолжится. «В ближайшие 5 лет откроем ещё 7 станций! Уже в этом году появятся новые вагоны подземки, парк будет обновлён», – написал Беглов на своей странице во «ВКонтакте».

Второй новостью, по данным «Монитора», стал суд над двумя строителями кораблей АО «Адмиралтейские Верфи», который пройдёт в Северной столице. Должностных лиц обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ на ледоколе «Виктор Черномырдин». 

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, по версии следствия, строители выдали разрешение на производство огнеопасных работ на верхней палубе ледокола, не приняв должных мер по обеспечению пожарной безопасности.

В результате произошёл взрыв, разлив топлива и пожар. Один из работников получил тяжёлые травмы. Также были повреждены конструкции, коммуникации и оборудование строящегося ледокола стоимостью более 400 млн рублей.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало возможное подорожание продуктов на 3-3,5% к концу 2019 года в России. Такой прогноз сделали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пишут «Известия».

Яйца и мясо вырастут в цене из-за сезонного подорожания корма, сахар – из-за роста себестоимости сырья, топливных расходов и издержек производства, таких как коммунальные платежи и налоговые сборы. В предновогодний период возможно сезонное подорожание некоторых товаров, но предпосылок для существенного роста цен нет.

В АКОРТ рассказали, что повышение цен не превысит прогнозируемый показатель инфляции и будет постепенным. В организации добавили, что за первые восемь месяцев 2019 года продукты подорожали на 1,7% (эксперты учитывали данные ЦБ).

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «78».

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