Картина дня: крупное ДТП на Пулковском шоссе и снос незаконных автостоянок в Петербурге

Главной новостью, по данным «Монитора», стало ДТП на Пулковском шоссе, где столкнулись автомобиль марки BMW и маршрутка, в которой были пассажиры.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 14:55 возле дома №27 по Пулковскому шоссе в Московском районе.

«Трое в состоянии средней тяжести доставлены в городскую больницу №26, двоим оказана помощь на месте. Четверо пострадавших в состоянии средней тяжести доставлены в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», – сообщила в своём Twitter вице-губернатор города на Неве Анна Митянина.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал проведённый Смольным рейд против незаконных автостоянок.

Как сообщается на официальном сайте администрации города, сотрудники комитета по контролю за имуществом занимались освобождением земельных участков в Приморском, Невском, Калининском, Выборгском, Красногвардейском и Кировском районах. Общая площадь освобождённой территории составила более 46 тыс. кв. м.

«На всех выявленных объектах были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения земельных участков, аналогичные уведомления были вручены выявленным землепользователям», – говорится на сайте Смольного. Предпринимателям предстоит возместить средства, затраченные на работы по ликвидации парковок.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало объяснение протечек, регулярно наблюдающихся на новых станциях метро Фрунзенского радиуса: «Дунайской» и «Беговой». Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Петербурга Александра Беглова, политик признал, что с новыми станциями есть «определённые проблемы».

Как рассказал Беглов, на некоторых станциях не удалось достичь полной гидроизоляции из-за особенностей грунта (станции находятся на более поверхностном заложении). «К сожалению, грунты „играют“, есть опредёленные протечки. Но я думаю, что это не так страшно, как если бы вообще не было станций метро. С протечками боремся, предъявляем претензии к „Метрострою“», – добавил Беглов.

В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры пояснили: «Технологии сегодняшнего дня достаточно прогрессивны и применяются во всем мире, однако полной гидроизоляции объекта никому еще достичь не удалось».

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Пятый канал» и Gazeta.SPb.