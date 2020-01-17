  • 18 Январь 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ  
Нефть($) 17.01.2020 64.98 +0.54
Нефть(p) 17.01.2020 4030.81 +50.51

Картина дня: крупное ДТП на Пулковском шоссе и снос незаконных автостоянок в Петербурге

Автор:


© Фото: ДТП и ЧП во «ВКонтакте»

Темы дня

Кто пострадал в аварии и в каких районах города демонтировали незаконные парковки.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало ДТП на Пулковском шоссе, где столкнулись автомобиль марки BMW и маршрутка, в которой были пассажиры.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 14:55 возле дома №27 по Пулковскому шоссе в Московском районе.

«Трое в состоянии средней тяжести доставлены в городскую больницу №26, двоим оказана помощь на месте. Четверо пострадавших в состоянии средней тяжести доставлены в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», – сообщила в своём Twitter вице-губернатор города на Неве Анна Митянина.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал проведённый Смольным рейд против незаконных автостоянок.

Как сообщается на официальном сайте администрации города, сотрудники комитета по контролю за имуществом занимались освобождением земельных участков в Приморском, Невском, Калининском, Выборгском, Красногвардейском и Кировском районах. Общая площадь освобождённой территории составила более 46 тыс. кв. м.

«На всех выявленных объектах были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения земельных участков, аналогичные уведомления были вручены выявленным землепользователям», – говорится на сайте Смольного. Предпринимателям предстоит возместить средства, затраченные на работы по ликвидации парковок.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало объяснение протечек, регулярно наблюдающихся на новых станциях метро Фрунзенского радиуса: «Дунайской» и «Беговой». Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Петербурга Александра Беглова, политик признал, что с новыми станциями есть «определённые проблемы».

Как рассказал Беглов, на некоторых станциях не удалось достичь полной гидроизоляции из-за особенностей грунта (станции находятся на более поверхностном заложении). «К сожалению, грунты „играют“, есть опредёленные протечки. Но я думаю, что это не так страшно, как если бы вообще не было станций метро. С протечками боремся, предъявляем претензии к „Метрострою“», – добавил Беглов.

В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры пояснили: «Технологии сегодняшнего дня достаточно прогрессивны и применяются во всем мире, однако полной гидроизоляции объекта никому еще достичь не удалось».

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Пятый канал» и Gazeta.SPb.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.01.20
    Продажа палубной доски из лиственницы по ценам от производителя
    27.12.19
    В каких случаях следует прибегнуть к автоэкспертизе?
    26.12.19
    Где купить бриллианты?
    25.12.19
    Недорогие шкафы от производителя в СПб
    24.12.19
    Свердловская область признана самой спортивной
    23.12.19
    Samsung Galaxy Fold – смартфон-раскладушка за 56 999 гривен
    22.12.19
    Мозаика для ванной комнаты и её виды
    22.12.19
    Варианты экономии на замене электропроводки в квартире или доме с Веркель

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram