Закрыты три станции метро Петербурга

Сегодня, в понедельник 31 августа, в 9 часов 25 минут утра были закрыты на вход три последние станции Фрунзенско-Приморской линии, пятой (фиолетовой) ветки петербургской подземки. Сообщается, что Шушары, Дунайская и пр.Славы закрыты по технической причине, движение поездов осуществляется от станции Международная до станции Комендантский проспект.

Напоминаем, что ранее на станции метро Дунайская начались работы по ликвидации протечек, которые должны продлиться до 15 сентября.

Все упомянутые станции Фрунзенского радиуса новые, их открытие состоялось осенью 2019 года. Стоимость строительства станций обошлась городу в 34 млрд рублей.