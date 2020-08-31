Погибший, найденный в метро между станциями "Дунайская" и "Шушары", оказался экстремалом

31 августа движение в метрополитене Санкт-Петербурга на станциях "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы" Фрунзенско-Приморской линии было приостановлено. Причиной стало обнаруженное в тоннеле метро человеческое тело.

Газета "Комсомольская правда" сообщает, что погибший оказался 22-летним выпускником железнодорожного техникума. Он увлекался метро, а также занимался "дорхолдингом", то есть отжимал межвагонные двери и ездил на сцепке между поездами. Около полуночи минувшего дня он сел в предпоследний состав на станции Шушары и вылез на крышу состава.

Точная причина гибели пока не известна. Тело молодого человека пролежало в метро под контактным рельсом около девяти часов. По факту гибели парня СК Росии по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку.