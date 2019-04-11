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Картина дня: открытие 29 новых станций метро в Петербурге и пешеходная Думская

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© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Когда обещают закончить строительство станций и по каким дням будет ограничено движение транспорта на улице в центре.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал осмотр врио губернатора Петербурга Александра Беглова строящейся станции метро «Проспект Славы». Первыми об этом написали «Невские новости» (12:10), ДП и «Фонтанка» (12:25).

Беглов пообещал, что станции Фрунзенского радиуса метро («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары») сдадут до 1 сентября. Как пишет ТАСС, готовность станций составляет более 90%. Ожидаемый пассажиропоток на них составляет 1 млн человек.

По словам Беглова, работы по строительству «Проспекта Славы» должны завершиться к 1 июля. Затем станцию передадут ГУП «Петербургский метрополитен», который подготовит ее к запуску в эксплуатацию.

Второй новостью, по данным «Монитора», стали слова Беглова о строительстве 29 станций метро в Северной столице.

«Мы поставили план до 2032 года запустить 29 станций. На это нам нужно ежегодно тратить порядка 30 млрд рублей. На 2020-2021 годы эти деньги уже заложены», – сообщил врио губернатора города.

Он отметил, что на данном этапе необходимо ускорить проектирование новых станций и усовершенствовать работу существующих линий метрополитена. «Мы должны набрать тот былой темп», – заявил Беглов, обращаясь к строителям метро.

Третьей новостью стало решение сделать Думскую улицу пешеходной по выходным и праздничным дням с 22:00 до 07:00. Такое решение приняли на совещании по установке дорожных знаков, ограничивающих движение по улицам Думская, Ломоносова и по набережной канала Грибоедова.

У дома 2а установят знаки «Пешеходная зона» и «Стоянка запрещена», действующие по всей улице. За соблюдением правил будут следить сотрудники ГИБДД.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Regnum, «Невские новости» и «Фонтанка».

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