Опознан петербуржец, погибший в тоннеле метро

Утром 31 августа движение в метрополитене Санкт-Петербурга на станциях «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» Фрунзенско-Приморской линии было временно приостановлено. Причиной стало обнаруженное в тоннеле метро тело 22-летнего выпускника железнодорожного техникума.

Юноша занимался «дорхолдингом», то есть отжимал межвагонные двери и ездил на сцепке между поездами. Около полуночи 31 авгутса он сел в предпоследний состав на станции Шушары и вылез на крышу состава. Что произошло далее и послужило причиной смерти, устанавливается. Рядом с трупом нашли видеокамеру со съемками подземки, тело направили в морг для медицинской экспертизы. Тело молодого человека пролежало в метро под контактным рельсом около девяти часов. По факту гибели СК Росии по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку.

1 сентября погибший в тоннеле фиолетовой ветки метро был опознан матерью. По новым данным, мужчина проижвал на улице Димитрова и работал лесарем трамвайного парка.