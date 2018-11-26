Смольный готов расторгнуть контракт с «Метростроем», если станции Фрунзенского радиуса не сдадут к 20 декабря

Власти Петербурга планируют расторгнуть контракт с компанией «Метрострой», если та не завершит строительство станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» до 20 декабря. Об этом сообщает «Фонтанка».

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры выразили надежду, что расторжение контракта не потребуется, но отметили, что ситуация очень напряженная. «В плане-графике учтена процедура на случай расторжения для сокращения сроков определения поставщика на остаток невыполненных работ», – подчеркнули в ведомстве.

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Представители комитета добавили, что «Метрострою» постоянно выдаются авансы, но компания не справляется с объемом работ.

В организации ответили, что необходимо публично озвучить нарушения условий контракта со стороны заказчика, из-за которых генеральный подрядчик не смог выполнить свои обязательства. В «Метрострое» заявили, что цена контракта была снижена с 35 млрд до 25,9 млрд, что «не было подкреплено ни одним действующим в РФ нормативным актом».

В компании также отметили, что размещение предложений по Фрунзенскому радиусу проводится с грубыми нарушениями.

«Первое: запрос предложений осуществляется от лица ДТС (Дирекция транспортного строительства, – прим. ред.), которая не является распределителем бюджетных средств, а значит, не имеет на это полномочий. Второе: запрос предложений осуществляется при наличии действующего контракта. Третье: сумма, указанная в запросе предложений, значительно превышает сумму незавершенных работ», – сказали в «Метрогстрое».

Представители организации добавили, что исполнение контракта на строительство радиуса «с самого начала шло с существенными нарушениями со стороны заказчика».

Три станции Фрунзенского радиуса метро обещали открыть до 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций до мая 2019 года. Это объяснили необходимостью завершения финансовых вопросов. Позднее срок сдачи депо «Южное», которое будет обслуживать радиус, перенесли на период позднее второй половины января 2019 года, а вице-губернатор Игорь Албин заявил, что станции не смогут открыть вовремя.