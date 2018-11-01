Албин: Не уверен, что Фрунзенский радиус откроют к 20 декабря

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин выразил сомнение, что станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» успеют открыть к 20 декабря. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам Албина, власти города «делают все возможное и невозможное». «Хотели проиндексировать контракт и вернуться к первоначальной сметной стоимости – вернулись. Хотели получить – получили. Проблема заключается в том, что «Метрострой» не может привлечь банковскую гарантию для того, чтобы получить аванс», – сказал он.

Вице-губернатор отметил, что на оборудование по контракту требуется около 2 млрд рублей, на соответствующие материалы – 1 млрд рублей, и еще столько же нужно для зарплат, налогов и сборов.

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«Я не могу убедить банк, у меня нет ни таких прав, ни возможностей. Ну что мне сделать? Польку-бабочку танцевать перед компанией», – добавил Албин.

Он подчеркнул, что проблемы с поставкой оборудования и материалов также возникали при строительстве станций метро «Новокрестовская» и «Беговая». После нескольких переносов сроков их открыли ко Дню города 27 мая.

Ранее планировалось, что новые станции «фиолетовой» ветки метро откроют к 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство Фрунзенского радиуса. Позднее глава комитета по транспорту Александр Головин прокомментировал сроки запуска станций словами «пока открывать нечего».