Смольный: На Фрунзенском радиусе в 2018 году выполнили меньше трети запланированных работ

Работы по строительству станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», запланированные на 2018 год, выполнены лишь на 22,4%. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В ведомстве заявили, что «Метрострой» в сентябре должен был выполнить работы на 453,3 млн рублей, но сдал только на 167,3 млн рублей. По данным КРТИ, компания в начале августа получила аванс на сумму 1,89 млрд рублей, из которых освоены 30 млн рублей.

В Смольном подчеркнули, что строительство Фрунзенского радиуса идет с отставанием с самого начала работ. Летом 2017 года в правительстве Петербурга заявили, что работы готовы на 90%, однако год спустя чиновники называют такое же число.

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В «Метрострое» подчеркнули, что все проблемы упираются в деньги. «Заказчик вправе требовать своевременного выполнения работ только при условии предоставления возможности работать. Сейчас же получается, что многие участки вынуждены простаивать ввиду отсутствия материалов и оборудования», – сказали в компании.

По словам руководства «Метростроя», стоимость контракта изначально была сокращена государственным заказчиком на 30%. «Недофинансирование привело к тому, что примерно полтора года назад деньги кончились и работы практически встали. Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости увеличения цены контракта, однако решение об этом было принято только в августе этого года. И до сих пор эти средства на счет «Метростроя» так и не поступили», – добавили в пресс-службе предприятия.

Ранее планировалось, что новые станции «фиолетовой» ветки метро откроют к 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство Фрунзенского радиуса. Позднее глава комитета по транспорту Александр Головин прокомментировал сроки запуска станций словами «пока открывать нечего».