«Открывать нечего»: запуск станций Фрунзенского радиуса метро перенесли на 2019 год

Новые станции «фиолетовой» ветки петербургского метро не успеют открыть к 20 декабря, как обещалось ранее. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на главу комитета по транспорту Александра Головина.

«Нечего пока открывать», – сказал чиновник про «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары».

В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций Фрунзенского радиуса до мая 2019 года. Чиновники утверждали, что работы будут закончены в срок, а продление необходимо для «завершения в полном объеме финансовых взаиморасчетов».

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В «Метрострое» отметили, что еще не получили 4,2 млрд рублей, выделенные на достройку Фрунзенского радиуса. Подрядчику нужно закупить материалы и оборудование, которое изготавливают 70 дней, для чего необходимо внести предоплату, подчеркнул источник.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сказали, что «Метрострой» не погасил аванс в 1,9 млрд рублей, выданный в августе. В связи с этим комитет не может выдать дополнительные средства.

Почти год назад, 26 октября 2017 года, в КРТИ заявили, что «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» готовы на 90%. Такое же число в Смольном назвали в августе 2018 года.