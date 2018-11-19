Советник губернатора Елин: На строительство «коричневой» ветки метро в Петербурге освоили 7 млрд из 55 млрд рублей

Бюджет на строительство Красносельско-Калининский линии метро освоили чуть больше, чем на десять процентов. Из 55 млрд рублей израсходовано 7 млрд, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на советника губернатор Петербурга по экономике и финансам Евгения Елина.

По его словам, освоенные средства потрачены на первую очередь новой, «коричневой» ветки метро, на что предназначено 44 млрд рублей. Оставшийся бюджет в 11 млрд рублей остался нетронутым.

Власти Петербурга считают, что есть возможность перебросить средства на дорожные объекты, работы на которых будут проводиться эффективнее, чем в метро.

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Смольный: На Фрунзенском радиусе в 2018 году выполнили меньше трети запланированных работ

В середине ноября врио губернатора Петербурга Александр Беглов сократил расходы на строительство метро в 2019 году с 28 млрд до 18 млрд рублей. Дополнительных средств лишились Красносельско-Калининская и Лахтинско-Правобережная линии.

Ранее в Смольном сообщили, что новые станции «фиолетовой» ветки метро, предположительно, не откроют к 20 декабря 2018 года. В частности, об этом сказал вице-губернатор Игорь Албин.