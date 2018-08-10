Пулковская обсерватория еще в апреле разрешила построить ЖК «Планетоград» на своей территории

Руководство Пулковской обсерватории (ГАО РАН) согласовало строительство жилого комплекса «Планетоград» компании Setl City еще в апреле 2018 года. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, который опубликовал ответ вице-губернатора Александра Говорунова на свое обращение.

Парламентарий спрашивал у властей о новом разрешении на строительство возле обсерватории. Вишневский отметил что предыдущее было отменено судом, а Госстройнадзор выдал новое.

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«Оказывается, 11 апреля ГАО РАН согласовала строительство. Полагая, что «негативное влияние строительства на деятельность обсерватории отсутствует» и «не препятствует выполнению научных исследований ГАО РАН». Поэтому у Госстройнадзора не было оснований отказать. А суд отменял прежнее разрешение именно по причине отсутствия согласования ГАО РАН», – написал депутат на своей странице в Facebook.

Он добавил, что директор обсерватории Назар Ихсанов из-за своего решения «покрыл себя несмываемым позором».

Скандальная история о застройке территории обсерватории началась в 2016 году. Компания Setl City планировала построить ЖК «Планетоград» на территории, охраняющейся ЮНЕСКО. В марте того года ученый совет отказал в возможном строительстве комплекса, но новый директор обсерватории Ихсанов через полгода одобрил проект.

С тех пор ученые и активисты выступают против строительства, были проведены множество митингов и акций протеста, однако комитеты Смольного и застройщик не видят никаких угроз в возведении жилого комплекса.

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В конце декабря 2017 года Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство первой очереди в жилом комплексе «Планетоград». Застройщик согласился на консервацию, однако объявил о намерении оспорить судебное решение.

В январе 2018 года суд уже встал на сторону активистов. В марте компания Setl City решила остановить возведение «Планетограда» и пообещала вернуть всем участникам долевого строительства внесенные денежные средства. Тем не менее, это не помещало застройщику обжаловать решение Санкт-Петербургского городского суда. В мае Верховный суд РФ признал законным проект строительства ЖК.