На Пулковской обсерватории разместили «черную метку» из «Гарри Поттера»

Члены арт-группы «Явь» разместили на здании Пулковской обсерватории «черную метку» из романов о волшебнике Гарри Поттере. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Уличные художники отметили, что «черная метка» над домом волшебников обозначала, что в нем произошло убийство.

«И все понимали, что здесь у кого-то отняли жизнь. В наших реалиях жизнь отнимают у Пулковской обсерватории», – заявили в «Яви».

По мнению художников, российские власти не создают условия для развития науки и деятельности ученых, а «уничтожают то немногое, что еще осталось». Они добавили, что «метку ставим не мы, ее поставила власть в лице Верховного суда и Российской академии наук».

В защиту Пулковской обсерватории давно выступают местные активисты. Они рассказали, что 29 июня в Петербурге пройдет общественное обсуждение предварительного отчета по оценке воздействия планируемой застройки защитно-парковой зоны ГАО РАН на выдающуюся универсальную ценность объекта ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Читайте также:

В Пулковской обсерватории прекратят наблюдения за космосом

Эксперты проверили проект жилого комплекса «Планетоград», который планируется возвести в районе обсерватории. Результаты исследования будут представлены на круглом столе, на который приглашены губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, чиновники, депутаты и жители Северной столицы.

Обсуждение пройдет в 14:00 в доме Галича на Тележной улице, 26-28.

Громкая история о застройке территории обсерватории началась в 2016 году. Компания Setl City планировала построить ЖК «Планетоград» на территории, охраняющейся ЮНЕСКО. В марте того года ученый совет отказал в возможном строительстве комплекса, но новый директор обсерватории Ихсанов через полгода одобрил проект.

С тех пор ученые и активисты выступают против строительства, были проведены множество митингов и акций протеста, однако комитеты Смольного и застройщик не видят никаких угроз в возведении жилого комплекса.

Читайте также:

Градозащитники показали спектакль о коррупции в честь 180-летия Пулковской обсерватории

В конце декабря 2017 года Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство первой очереди в жилом комплексе «Планетоград». Застройщик согласился на консервацию, однако объявил о намерении оспорить судебное решение.

В январе 2018 года суд уже встал на сторону активистов. В марте компания Setl City решила остановить возведение «Планетограда» и пообещала вернуть всем участникам долевого строительства внесенные денежные средства. Тем не менее, это не помещало застройщику обжаловать решение Санкт-Петербургского городского суда. В мае Верховный суд РФ признал законным проект строительства ЖК.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.