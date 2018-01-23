Суд отменил скандальную стройку «Планетограда» у Пулковской обсерватории

Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону активистов, требовавших отменить постановление Смольного, разрешающее застройку защитной зоны Пулковской обсерватории, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

«Суд требования истцов удовлетворил частично, а именно: признал указанное постановление недействующим с момента вступления решения суда в законную силу», – отмечается в сообщении.

На земельном участке площадью 239,71 га, собственником которого является израильская компания «Моргал Инвестментс», планировали возвести малоэтажный жилой комплекс «Планетоград» силами застройщика Setl City.

В конце декабря Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство первой очереди в жилом комплексе «Планетоград» у Пулковской обсерватории. Застройщик согласился на консервацию, однако объявил о намерении оспорить судебное решение.

История о застройке территории, охраняющейся ЮНЕСКО, началась в марте 2016 года, когда ученый совет обсерватории отказал в возможном строительстве жилого массива. Однако через полгода пришел новый директор Пулковской обсерватории Нихар Ихсанов, одобривший тот же самый проект «Планетограда», общая стоимость которого оценивается в 200 млрд рублей. С тех пор ученые и активисты выступают против строительства, однако комитеты Смольного и застройщик не видят никаких угроз в возведении жилого комплекса.