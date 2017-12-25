Госстройнадзор подтвердил консервацию ЖК «Планетоград»

Госстройнадзор ответил на обращение депутата ЗакСа Бориса Вишневского, считающего, что застройщик Setl City продолжает возводить жилой комплекс «Планетоград» на Пулковском шоссе, несмотря на решение суда.

В ведомстве рассказали народному избраннику, что застройщик проводит консервацию объекта – завершает монолитные работы и укрывает конструкции защитными материалами. Узнать, так это или нет, Госстройнадзор сможет 9 января 2018 года в рамках внеплановой проверки.

Ранее, 29 ноября, Куйбышевский районный суд приостановил строительство «Планетограда», располагающегося в непосредственной близости от Пулковской лаборатории. Застройщик согласился на консервацию, однако объявил о намерении оспорить судебное решение.

История о застройке территории Пулковской обсерватории началась в марте 2016 года, когда ученый совет обсерватории отказал в возможном строительстве жилого массива. Однако через полгода пришел новый директор Пулковской обсерватории Нихар Ихсанов, одобривший тот же самый проект «Планетограда», общая стоимость которого оценивается в 200 млрд рублей. С тех пор ученые и активисты выступают против строительства, однако комитеты Смольного и застройщик не видят угрозы для объекта ЮНЕСКО.