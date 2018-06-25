Градозащитники показали спектакль о коррупции в честь 180-летия Пулковской обсерватории

В Петербурге 24 июня прошла акция, посвященная 180-летию со дня создания Пулковской обсерватории. Об этом участники мероприятия рассказали в сообществе «Комитет защиты Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

Градозащитники, выступающие против строительства ЖК «Планетоград» компании Setl City, показали небольшой спектакль «о коррупционерах и строительных компаниях, которые готовы ради своей прибыли разорвать науку и Пулковскую обсерваторию на куски, как яблочный пирог».

После этого для участников акции провели экскурсию по парку Пулковской обсерватории.

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«На праздник приехало множество гостей – все, кто готов защищать звездное небо над главной обсерваторией России, которой сегодня угрожает настоящая опасность», – отметили организаторы.

В 2016 году началась громкая история о застройке территории обсерватории. Компания Selt City планировала построить ЖК «Планетоград» на территории, охраняющейся ЮНЕСКО. В марте того года ученый совет отказал в возможном строительстве комплекса, но новый директор обсерватории Ихсанов через полгода одобрил проект.

С тех пор ученые и активисты выступают против строительства, были проведены множество митингов и акций протеста, однако комитеты Смольного и застройщик не видят никаких угроз в возведении жилого комплекса.

В конце декабря 2017 года Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство первой очереди в жилом комплексе «Планетоград». Застройщик согласился на консервацию, однако объявил о намерении оспорить судебное решение.

В январе 2018 года суд уже встал на сторону активистов. В марте компания Setl City решила остановить возведение «Планетограда» и пообещала вернуть всем участникам долевого строительства внесенные денежные средства. Тем не менее, это не помещало застройщику обжаловать решение Санкт-Петербургского городского суда. В мае Верховный суд РФ признал законным проект строительства ЖК.

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