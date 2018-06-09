В Пулковской обсерватории прекратят наблюдения за космосом

Пулковская обсерватория больше не будет наблюдать за космосом. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии наук.

Наблюдательные программы обсерватории перенесут на другие базы. Сотрудники продолжать работать в здании на Пулковском шоссе.

«В постановлении нет ни слова о переводе куда-либо ученых, речь только о переносе наблюдательных программ. На какие базы, пока не определено, но у нас, например, есть собственная база в Кисловодске», – цитирует «Фонтанка» слова представителей обсерватории.

Предполагается, что процесс перевода наблюдательных программ займет пять лет.

В начале 2017 года директор обсерватории Назар Ихсанов заявлял о ее полном переносе на Кавказ. По его словам, стоимость оборудования, необходимого для наблюдения положения звезд на Кавказе, составит 2-3 млрд рублей. Он уверен, что новая техника поможет обсерватории «конкурировать с обсерваториями мирового уровня».

Позднее рабочая группа Российской академии наук предложила перенести астрономические наблюдения из Пулковской обсерватории на другие площадки. Ее члены назвали работу ученых в Петербурге бесперспективной.

В 2016 году началась громкая история о застройке территории обсерватории. Компания Selt City планировала построить ЖК «Планетоград» на территории, охраняющейся ЮНЕСКО. В марте того года ученый совет отказал в возможном строительстве комплекса, но новый директор обсерватории Ихсанов через полгода одобрил проект.

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С тех пор ученые и активисты выступают против строительства, были проведены множество митингов и акций протеста, однако комитеты Смольного и застройщик не видят никаких угроз в возведении жилого комплекса.

В конце декабря 2017 года Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство первой очереди в жилом комплексе «Планетоград». Застройщик согласился на консервацию, однако объявил о намерении оспорить судебное решение.

В январе 2018 года суд уже встал на сторону активистов. В марте компания Setl City решила остановить возведение «Планетограда» и пообещала вернуть всем участникам долевого строительства внесенные денежные средства. Тем не менее, это не помещало застройщику обжаловать решение Санкт-Петербургского городского суда. В мае Верховный суд РФ признал законным проект строительства ЖК.