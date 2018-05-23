Верховный суд признал законным строительство в защитной зоне Пулковской обсерватории

Верховный суд России отменил решение Санкт-Петербургского городского суда и признал законным проект строительства жилого комплекса «Планетоград» от компании Setl City в защитной зоне Пулковской обсерватории, сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

«Проект планировки предполагает ковровую застройку парковой зоны и фактически уничтожает Главную астрономическую обсерваторию России. Проект признан законным, несмотря на охраняемые ландшафты, памятники ЮНЕСКО и захоронения Блокадного кольца, также попадающие в зону застройки», – написал парламентарий.

Решение апелляционной коллегии Верховного суда вступило в силу с момента его вынесения. Противники строительства будут его обжаловать.

История о застройке территории, охраняющейся ЮНЕСКО, началась в марте 2016 года, когда ученый совет обсерватории отказал в возможном строительстве жилого массива. Однако через полгода пришел новый директор Пулковской обсерватории Нихар Ихсанов, который одобрил проект «Планетограда», общая стоимость которого оценивается в 200 млрд рублей.

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С тех пор ученые и активисты выступают против строительства, были проведены множество митингов и акций протеста, однако комитеты Смольного и застройщик не видят никаких угроз в возведении жилого комплекса.

В конце декабря 2017 года Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство первой очереди в жилом комплексе «Планетоград» у Пулковской обсерватории. Застройщик согласился на консервацию, однако объявил о намерении оспорить судебное решение.

В январе 2018 года суд уже встал на сторону активистов. В марте текущего года стало известно, что компания Setl City решила остановить возведение «Планетограда» и пообещала вернуть всем участникам долевого строительства внесенные денежные средства. Тем не менее, это не помещало застройщику обжаловать решение Санкт-Петербургского городского суда.

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