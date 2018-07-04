Петербургский союз ученых потребовал оставить в покое Пулковскую обсерваторию

Руководство Петербургского союза ученых направило письмо в Российскую академию наук с требованием не переносить Пулковскую обсерваторию из Северной столицы.

«Постановление наносит непоправимый ущерб и российской астрономии, и культурному облику Петербурга. Оно демонстрирует вопиющий разрыв между научным сообществом и теми, кто призван осуществлять руководство российской наукой», – подчеркивается в заявлении.

Петербургский союз ученых уже не раз выступал против застройки охранной зоны вокруг обсерватории. По словам представителей научного сообщества, постановление президиума РАН о переносе наблюдений опирается на заключение рабочей группы Отделения физических наук РАН, которое необоснованно и некомпетентно.



В частности, в составе рабочей группы отсутствовали специалисты по оптической астрометрии, звездной астрономии, небесной механике и атмосферной оптике, юристы и специалисты в области градостроительства.

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Не был представлен регламент работы, не подтверждены полномочия. Работа велась по скомпрометированным документам. Материалы, доказывающие ценность астрономических наблюдений в Пулково, были проигнорированы, как и нормативные акты об ограничении строительства в Защитной парковой зоне.



По словам ученых, Пулковская обсерватория играет в мировой науке уникальную роль, так как обеспечивает высокоточные наблюдения за звездным небом и является одним из лидеров по количеству астрометрических наблюдений.



Особую ценность этим наблюдениям придает их продолжительность из одной географической точки. В 2015 году обсерватория заняла второе место по количеству наблюдений взаимных явлений в системе галилеевых спутников Юпитера, проводившихся 75 обсерваториями мира, а в настоящее время занимает первое место по количеству наблюдений широких пар двойных звезд.

Ущерб от прекращения астрометрических наблюдений в старейшем в России и одном из самых эффективных в мире центре этих наблюдений не может быть ничем компенсирован. Не выдерживают критики и ссылки на неблагоприятные климатические условия, почти 180 лет не препятствовавшие успешной деятельности Пулковской обсерватории.

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Громкая история о застройке территории обсерватории началась в 2016 году. Компания Setl City планировала построить ЖК «Планетоград» на территории, охраняющейся ЮНЕСКО. В марте того года ученый совет отказал в возможном строительстве комплекса, но новый директор обсерватории Наиль Ихсанов через полгода одобрил проект.

С тех пор ученые и активисты выступают против строительства, были проведены множество митингов и акций протеста, однако комитеты Смольного и застройщик не видят никаких угроз в возведении жилого комплекса.

В конце декабря 2017 года Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство первой очереди в жилом комплексе «Планетоград». Застройщик согласился на консервацию, однако объявил о намерении оспорить судебное решение.

В январе 2018 года суд уже встал на сторону активистов. В марте компания Setl City решила остановить возведение «Планетограда» и пообещала вернуть всем участникам долевого строительства внесенные денежные средства.

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Тем не менее, это не помещало застройщику обжаловать решение Санкт-Петербургского городского суда. В мае Верховный суд России признал законным проект строительства жилого комплекса.

Пока в Петербурге рвутся закрыть наблюдения, Гринвичская обсерватория под Лондоном, наоборот, возобновила наблюдения за зведным небом спустя 60 лет. Были установлены сразу четыре новых телескопа, все они названы в честь первой женщины-сотрудницы Королевской обсерватории Энни Маундер.

Главная обсерватория Британии была открыта в 1675 году по приказу короля Карла II. Ее использовали для составления карты звездного неба и уточнения координат. С 1957 года обсерваторию закрыли и превратили в музей. Ученые переехали в деревню Херстмонсо в графстве Восточный Сассекс из-за увеличивающегося светового загрязнения.

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