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Полтавченко попросили отозвать разрешение на строительство «Планетограда»

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© Фото: vk.com/zhk_planetograd_spb

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Возведение жилого комплекса может серьезно навредить работе Пулковской обсерватории.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко отозвать повторное разрешение на строительство жилого комплекса «Планетоград», выданное службой госстройндазора и экспертизы. По словам парламентария, будет преступлением, если от одной из лучших в мире обсерваторий останутся только названия жилых комплексов поблизости.

«Повторная выдача разрешения на строительство на указанном участке является совершенно недопустимой и незаконной попыткой преодоления решения суда, вступившего в законную силу. Планируемый на этой территории ЖК «Планетоград» находится вблизи Пулковской обсерватории, его строительство самым пагубным образом скажется на работе организации и качестве научных исследований», – написла Вишневский в обращении.

Громкая история о застройке территории обсерватории началась в 2016 году. Компания Setl City планировала построить ЖК «Планетоград» на территории, охраняющейся ЮНЕСКО. В марте того года ученый совет отказал в возможном строительстве комплекса, но новый директор обсерватории Назар Ихсанов через полгода одобрил проект.

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С тех пор ученые и активисты выступают против строительства, были проведены множество митингов и акций протеста, однако комитеты Смольного и застройщик не видят никаких угроз в возведении жилого комплекса.

В конце декабря 2017 года Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство первой очереди в жилом комплексе «Планетоград». Застройщик согласился на консервацию, однако объявил о намерении оспорить судебное решение.

В январе 2018 года суд встал на сторону активистов. В марте компания Setl City решила остановить возведение «Планетограда» и пообещала вернуть всем участникам долевого строительства внесенные денежные средства.

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Тем не менее, это не помещало застройщику обжаловать решение Санкт-Петербургского городского суда. В мае Верховный суд России признал законным проект строительства жилого комплекса.

В июне текущего года в пресс-службе Российской академии наук сообщили, что Пулковская обсерватория больше не будет наблюдать за космосом. Наблюдательные программы обсерватории перенесут на другие базы. Предполагается, что процесс перевода займет пять лет.

Пока в Петербурге рвутся закрыть наблюдения над звездным небом, Гринвичская обсерватория под Лондоном, наоборот, возобновила наблюдения спустя 60 лет. Были установлены сразу четыре новых телескопа, все они названы в честь первой женщины-сотрудницы Королевской обсерватории Энни Маундер.

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