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Депутаты ЗакСа попросили прокурора Петербурга привлечь к ответственности Беглова

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© Фото: gov.spb.ru

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Врио губернатора не ответил депутатам по теме застройки возле Пулковской обсерватории.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой привлечь к ответственности врио губернатора Александра Беглова за отсутствие ответа по ситуации вокруг Пулковской обсерватории. Об этом написал парламентарий Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты обратились к Беглову еще 17 декабря, но никакого ответа от него не поступило. Вишневский отметил, что, согласно письму врио губернатора, глава города должен принимать парламентариев во внеочередном порядке в течение десяти дней.

«Если первое лицо города (пусть и временное) демонстративно игнорирует закон – горожанам не стоит ждать от него, что оно будет защищать их законные права», – отметил депутат.

Вишневский добавил, что обращение к прокурору также подписали Максим Резник, Алексей Ковалев и Надежда Тихонова.

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В конце декабря 2017 года Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство первой очереди в жилом комплексе «Планетоград». Застройщик согласился на консервацию, однако объявил о намерении оспорить судебное решение.

В январе 2018 года суд уже встал на сторону активистов. В марте компания Setl City решила остановить возведение «Планетограда» и пообещала вернуть всем участникам долевого строительства внесенные денежные средства. Тем не менее, это не помещало застройщику обжаловать решение Санкт-Петербургского городского суда. В мае Верховный суд РФ признал законным проект строительства ЖК.

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