NYT: Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль в последнее время работал с испанской разведкой. Об этом сообщила газета The New York Times.

О сотрудничестве Скрипаля со спецслужбами рассказал высокопоставленный чиновник. Он не раскрыл дополнительной информации.

Предположительно, Скрипаль помогал Испании в борьбе с организованной преступностью. В стране после распада Советского Союза находилось большое число криминальных авторитетов из России.

Бывший сотрудник испанской полиции, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что у местных властей были проблемы из-за отсутствия представления о работе российской организованной преступности.

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Он отметил, что в этом правоохранителям помог не только Скрипаль, но и Александр Литвиненко, бывший сотрудник ФСБ, который умер в Лондоне в 2006 году после отравления полонием-210.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность за нападение Лондон возложил на Россию. Борис Джонсон, занимавший в тот момент пост главы МИД страны, сказал, что отравление было совершено по указу президента России Владимира Путина.

Позднее британские власти обвинили в инциденте двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что подозреваемые работают в ГРУ. В Кремле отрицают все обвинения в связи с отравлением Скрипалей.