Украинский омбудсмен Денисова предложила России обменяться заключенными в формате «23 на 23»

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова заявила, что Киев передать России 23 заключенными. Об этом она сказала на пресс-конференции в украинском посольстве в Москве, сообщил ТАСС.

«Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинца из российских тюрем», – сказала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что Киев стремится забрать граждан «путем политической договоренности».

В конце мая 2018 года член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова предложила обменять украинского режисера Олега Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет за терроризм, на журналиста Кирилла Вышинского, которого арестовали в Украине по обвинению в госизмене. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, насколько ему известно, вопрос об обмене никто официально не инициировал.

Позднее вопрос был задан главе РФ Владимиру Путину во время «прямой линии». Президент заявил, что в Кремле «пока не думали» об этом. Путин подчеркнул, что Сенцова обвинили в подготовке взрыва, а Вышинского арестовали за то, что он журналист. «Это несопоставимые вещи», — добавил российский лидер.

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