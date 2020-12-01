Петербуржцев ждут Дни Эрмитажа

Традиционные дни Эрмитажа проводятся в Петербурге каждый год. Они приурочены ко дню основания музея, который празднуется 7 декабря в День святой Екатерины.

Основание музея произошло в 1764 году. Императрицей Екатериной Великой была приобретена у берлинского купца Гоцковского коллекция картин. Каждый год в честь этой даты в музе готовится специальная программа «Дни Эрмитажа». В этом году она будет проходить в период с 1 по 9 декабря.

В дни Эрмитажа петербуржцы и гости Северной столицы могут узнать об успехах музея, о планах на будущее, а также посетить мероприятия, организуемые Эрмитажем, насладится выставками и получить подарки.