Сегодня петербуржцы празднуют "Дни Эрмитажа"

Сегодня жители и гости Северной столицы могут стать зрителями онлайн празднования "Дней Эрмитажа".

Сегодня, 6 декабря, около после пяти часов вечера объявлено представление шоу "Детское Лебединое". Такой онлайн проект сможет помочь детям, кто находится на изоляции или карантине, немного разнообразить ежедневную рутину и провести интересно свой вечер. "Детское Лебединое" погрузит маленьких зрителей в атмосферу искусства музея. Им будет дана возможность, пусть и онлайн, но практически прикоснуться с музеем и его историей, а также увидеть залы и шедевры истории и искусства там.

Также был анонс, что каждые 30 минут вплоть до 23 часов ночи музей показывает другое шоу - световое, "Образ победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа". Это световое шоу посвящено победе над пандемией коронавирусной инфекции, которую ещё только предстоит одержать.