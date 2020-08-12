Эрмитаж возобновляет долгожданные бесплатные посещения

В официальной группе Эрмитажа во «Вконтакте» опубликовали видеообращение директора музея Михаила Пиотровского. Он сообщил, что в Эрмитаже постепенно начнут возвращать бесплатные посещения. Однако появится ограничение по количеству посетителей.

Также Михаил добавил, что сотрудники музея разработают новую схему работы, для того чтобы не было огромных толп, привычных для Эрмитажа в дни бесплатных посещений.

Помимо этого уже со следующей недели Эрмитаж готов начать принимать туристические группы, но лишь численностью до 5 человек. Данное ограничение вводят с целью выяснить, будут ли такие группы мешать посетителям, пришедшим без компании.