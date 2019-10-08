Готический шедевр в Эрмитаже: история царской «квартиры» и библиотеки Николая II

Предыстория: катастрофа на Ходынском поле – предпосылки к революции

Николай II был старшим сыном императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны, взошёл на престол после смерти своего отца в 1894 году.

Коронация императора и его супруги Александры Фёдоровны, состоявшаяся через через два года, ознаменовалась страшной трагедией: праздник проходил на Ходынское поле и был организован так плохо, что началась давка, в которой, по официальным данным, погибло 1379 человек, ещё несколько сотен горожан получили увечья.

Причин катастрофы несколько. Во-первых, рядом с полем проходил овраг, а само поле было в промоинах и ямах после добычи песка и глины. Впадины остались также от металлических павильонов, которые незадолго до коронации выкопали и перевезли на ярмарку в Нижний Новгород.

Во-вторых, к празднику по периметру поля поставили временные «театры», эстрады, балаганы, лавки и 20 бараков, где раздавали 30 тыс. вёдер пива, 10 тыс. вёдер мёда. А главное – 150 ларьков для раздачи 400 тыс. бесплатных сувениров или «царских гостинцев».

В каждом кульке лежала памятная кружка; 400-граммовая булка; 200-граммовая палка колбасы; вяземский пряник; небольшой мешочек с конфетами, орехами и сухофруктами. Весь сувенир, кроме сайки, завязывался в яркий ситцевый платок, на котором были напечатаны с одной стороны вид Кремля и Москва-реки, с другой – портреты императорской четы.

В-третьих, в планы организаторов входило разбрасывание в толпе дорогих жетонов с памятной надписью.

Праздник должен был начаться в 10:00, однако народ стал прибывать на площадь ещё накануне вечером. Дело в том, что по городу пошли слухи о бесплатной раздаче подарков и ценных монет.

В 05:00 на Ходынском поле насчитывалось не менее 500 тыс. человек. Тогда по толпе прокатился другой слух, что буфетчики раздают подарки среди «своих». И люди ринулись к ларькам. Около 2 тыс. полицейских, отряжённых для соблюдения порядка, не смогли сдержать натиск толпы.

Раздатчики, понимая, что народ снесёт их лавки, стали бросать кульки с едой прямо в толпу, что лишь усилило сутолоку. Давка была ужасной. Часть людей провалилась в ямы, остальные шли по их телам. Во многих местах толпа сжимала людей так, что они умирали, но оставались стоять.

О случившемся доложили князю Сергею Александровичу и Николаю II. Место катастрофы убрали, программа празднования продолжилась: на Ходынском поле прошёл оркестровый концерт, к 14:00 часам прибыл сам император, встреченный громовым «ура» и пением Народного гимна.

Празднества по случаю коронации продолжились вечером в Кремлёвском дворце, а затем балом во французском посольстве. Многие ожидали, что либо бал будет отменён, либо там не будет государя. Однако царь высказался, что хотя Ходынская катастрофа – это величайшее несчастье, она не должно омрачать праздник. По другой версии, окружение уговорило царя посетить бал из-за внешнеполитических соображений.

Николай II открыл бал с графиней Монтебелло (женой посланника), а Александра Фёдоровна танцевала с графом. Общество было возмущено тем, что праздник продолжился после давки на поле. Позднее радикальная оппозиция прозвала Николая II «Кровавым».

Ходынка. Акварель Владимира Маковского, 1899 год. Фото: wikipedia.org

Жизнь в Зимнем дворце

Образование у Николая II было хорошее. Он владел французским, английским и немецким языками. Во время путешествия в 1980 году князь побывал в Вене, Греции, Египте, Индии, Китае, Японии, проехал всю Сибирь.

Император был прост и легко доступен. В его характере современники отмечали два недостатка – слабую волю и непостоянство.

Когда Николай II занял престол, он сразу решил обосноваться в столичной резиденции (в то время столицей был Петербург). Поэтому дворцовому архитектору Александру Красовскому поручили создать личные комнаты императора и его супруги.

Личные апартаменты царской семьи были устроены на втором этаже. Для императорской четы переделывались комнаты, оформленные в 1838–1839 годах Александром Брюлловым для императрицы Александры Фёдоровны, жены Николая I. Позже их занимала императрица Мария Фёдоровна, супруга Александра III, по желанию которой в облик интерьеров были внесены лишь незначительные изменения.

Фото: hermitagemuseum.org

Уютная «квартира» и библиотека

В очередной раз обновлённые апартаменты выглядели великолепно. Красовский проявил себя как мастер, обладавший огромной эрудицией и великолепным вкусом. Каждый интерьер, созданный архитектором, представлял собой изящный «пересказ» стиля какой-либо исторической эпохи.

Как выражался Николай II, покои представляли собой «квартиру». Они воплотили представление молодой четы об идеале домашнего очага, об уютном, гостеприимном доме. К сожалению, большая часть оригинальных интерьеров не сохранилась, однако есть фото, чертежи и архивные документы.

Библиотека, как и квартира, Николая II была оформлена в подражание стилю английского Средневековья. Вокруг – много дерева. Мебель и детали интерьера декорированы готической резьбой: стрельчатые арки, прорезные трилистники, четырехлопастные розетки. Сочетание обоев из тиснёной испанской кожи и отполированных воском книжных шкафов лишь усиливали ассоциации с комнатами средневековых замков.

Здесь и сейчас хоть и мрачновато, но уютно. Для просмотра книг использовались три больших стола со стульями готического стиля, кресла у камина.

Кстати, камин – важный элементом интерьера не только в библиотеке, но и в покоях царской семьи. Они были украшены изображениями грифонов и львов – геральдических фигур родовых гербов дома Романовых и дома Гессен-Дармштадт, к которому принадлежала императрица.

Фото: Livejournal / @sindzidaisya

Переезд

В декабре 1895-ого царская семья переехала в Зимний дворец и жила там в холодное время года. В 1904-м, после рождения неизлечимо больного сына Алексея, супруги переехали в Александровский дворец в Царском Селе. Зимний дворец они посещали лишь для важных церемоний, обедов и приёмов.

В 1915 году во время Первой мировой войны в парадных залах Большой анфилады был организован госпиталь имени Наследника цесаревича Алексея Николаевича. Александра Фёдоровна и великие княжны работали в госпитале сёстрами милосердия.

Кленовая гостиная Александры Фёдоровны в Александровском дворце. Фото: fresher.ru

После революции

Во время революции февраля 1917 года Зимний дворец был занят войсками, перешедшими на сторону восставших. С июля по ноябрь здесь заседало Временное правительство.

Часть художественной коллекции была эвакуирована в Москву, часть – разграблена и разрушена, как и внутреннее убранство дворца. Однако интерьер библиотеки последнего императора России сохранился.

В 1920-е в Зимнем дворце проводили экскурсии. Гиды были обязаны на примере убранства библиотеки рассказывать посетителям, что любимый Николаем II и его супругой стиль модерн – это образец аристократической и буржуазной безвкусицы.

Возможно, желание заложить в головы посетителей установку, что «старый мир отжил себя и плохой», и спасло библиотеку.

Кстати, сохранился также интерьер Малой столовой, оформление которой соединило в себе черты классицизма, барокко и рококо. Здесь можно увидеть подлинные вещи 18 века: шпалеры петербургской работы, английскую люстру, каминные часы.

Кабинет императрицы Александры Фёдоровны. Карл Кубеш, 1917 год. Фото: academy.hermitagemuseum.org

Кабинет императрицы Александры Фёдоровны после штурма. Карл Кубеш, 1917 год. Фото: academy.hermitagemuseum.org