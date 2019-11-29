Куда сходить в Петербурге в декабре 2019 года

«Сиротский Бруклин»

Эдвард Нортон впервые за 19 лет сел в режиссёрское кресло ради фильма, в котором он исполняет главную роль наравне с Брюсом Уиллисом и Уиллемом Дефо.

Действие «Сиротского Бруклина» происходит в Нью-Йорке в середине прошлого века. В криминальной драме рассказывается история частного детектива, который пытается узнать, кто убил его наставника.

Когда: с 5 декабря

Фото: warnerbros.com

«Любовь – высшая сила»

В декабре Эрмитажу исполняется 255 лет. В честь праздника на Дворцовой площади на протяжении десяти часов будут показывать фильм Яна Фабра «Любовь – высшая сила».

Проект бельгийского художника – перформанс, который был записан в Зимнем дворце и в Новом Эрмитаже. Фабр в костюме рыцаря ходил по залам музеев и приносил клятву искусству.

В этот же день вход в сам Эрмитаж будет бесплатным. Однако стоит учитывать, что желающих попасть в него будет очень много.

Где: Дворцовая площадь

Когда: 7 декабря с 10:00 до 20:00

Сколько: вход свободный

Фото: Angelos bvba / Jan Fabre

Алексей Айги и ансамбль «4'33"»

Алексея Айги критики называют крёстным отцом нео-классики в России и проводником в мир академической музыки для молодой аудитории. Оценить его талант можно будет на выступлении в концертном зале настоящей лютеранской церкви.

Айги и его ансамбль прославились необычной переработкой произведений знаменитых композиторов, а также саундтреками к фильмам. Алексей сочинял музыку для «Страны глухих» Валерия Тодоровского и сериала «Родина» Павла Лунгина.

В сочинениях Айги смешиваются минимализм, джаз, классика, барокко и другие жанры, благодаря чему его произведения никогда не бывают скучными. За это поклонники и любят композитора на протяжении нескольких десятилетий.

Официальный сайт

Где: улица Декабристов, 54

Когда: 9 декабря в 20:00

Сколько: от 800 рублей

Фото: Georgy Bezborodov / time2photo.com

«Блошиный рынок»

На сцене ДК им. Ленсовета состоится премьера постановки группы Billy’s Band «Блошиный рынок». Авторы называют проект антидепрессивным мюзиклом.

Режиссёром выступил Дмитрий Сарвин. Постановка основана на альбоме «Блошиный рынок», который Billy’s Band выпустили в 2010 году. Идея мюзикла родилась примерно в то же время, но реализация замысла заняла почти десять лет.

Главную роль в «Блошином рынке» исполнит вокалист Билли Новиков. Он называет проект «ключём к уголкам подсознания, которые скрыты где-то между памятью и забвением».

Официальный сайт

Где: Каменноостровский проспект, 42

Когда: 10 декабря в 20:00

Сколько: от 900 рублей

Фото: vk.com/blochamusical

Ciqrue du Soleil – Crystal

Легендарный цирк удивит петербургскую публику новой постановкой Crystal. Это первый проект Cirque du Soleil, в котором артисты исследуют возможности льда.

На сцену выйдут фигуристы, хоккеисты и акробаты. Они будут совершать головокружительные сальто, парить над землей и показывать трюки, которые практически выходят за пределы законов физики.

Главной героиней постановки в Ледовом дворце станет девушка по имени Кристал. Ей предстоит отправиться в путешествие, с помощью которого она сможет понять себя.

Официальный сайт

Где: проспект Пятилеток, 1

Когда: с 11 по 15 декабря

Сколько: от 2200 рублей

Фото: Александр Миронов | RBlogger

«Лихие 90-е. Свобода без границ»

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков покажут экспозицию, посвящённую творчеству конца прошлого тысячелетия. Работы объединили в выставку под названием «Лихие 90-е. Свобода без границ».

По словам организаторов, проект – необычный взгляд на эпоху, когда СССР перестал существовать. Одновременно с образованием новой страны художники начали формировать новую эстетику.

В музее можно будет увидеть работы Тимура Новикова, Владислава Мамышева-Монро, Василия Комара, Александра Лоцмана и других мастеров. На выставке будут представлены больше сотни произведений искусства.

Официальный сайт

Где: набережная канала Грибоедова, 103

Когда: с 17 декабря по 1 марта, подробное время работы – на сайте музея

Сколько: 150 рублей

Фото: Остап Драгомощенко, «Отражение второй скорости» / mispxx-xxi.ru

«С широко закрытыми глазами»

Последний фильм Стэнли Кубрика вышел 20 лет назад. В честь круглой даты картину впервые покажут в России на большом экране.

Эротическую драму с Томом Крузом и Николь Кидман критики считают завещанием Кубрика, а автор называл её своим самым значительным произведением. «С широко закрытыми глазами» погружает зрителя в мир фрейдистских символов и сюрреалистических образов, которые балансируют между сном и реальностью.

Когда: с 19 декабря

Фото: kinopoisk.ru

«Аквариум»

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» не будут нарушать традицию и устроят для петербуржцев концерт в декабре. Местом встречи станет «Сибур Арена».

Музыкант, которому в конце ноября исполнилось 66 лет, не теряет хватки и продолжает записывать злободневные песни. Например, о пропагандистах, работающих на телевидении, или о голливудском скандале с продюсером Харви Вайнштейном.

Вечером 19 декабря Гребенщиков и другие участники «Аквариума» сыграют как новые композиции, так и проверенные временем хиты.

Билеты

Где: Футбольная аллея, 8

Когда: 19 декабря в 20:00

Сколько: от 1600 рублей

Фото: Светлана Боброва / ТАСС

«ПрожекторПерисХилтон»

Незадолго до Нового года в Петербург вернётся юмористический проект «ПрожекторПерисХилтон». К сожалению, не в полном составе – по неназванной причине не будет Александра Цекало.

Иван Ургант, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян выступят на сцене «Сибур Арены» с новой программой. Также ожидается появление специальных гостей.

Сатирическая программа «ПрожекторПерисХилтон» выходила с 2008 по 2012 год. Спустя пять лет были показаны несколько новых выпусков.

Билеты

Где: Футбольная аллея, 8

Когда: 22 декабря в 19:00

Сколько: от 1200 рублей

Фото: пресс-служба Первого канала

«Щелкунчик»

Классический рождественский балет Чайковского перед Новым годом возвращается в Александринский театр. Постановку покажут несколько раз, в том числе и 31 декабря.

«Щелкунчик» идёт 2 часа 10 минут с антрактом. Балет займёт основную сцену театра.

В постановке участвуют два заслуженных артиста России – Александр Волчков и Анастасия Горячева. За хореографию отвечает Елизавета Меньшикова.

Где: площадь Островского, 6

Когда: 23, 24, 25, 31 декабря и 1 января

Сколько: от 1100 рублей

Фото: alexandrinsky.ru