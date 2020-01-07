Сказки, фарфор и гадания: новогодние программы в музеях Петербурга

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
В Фонтанном доме праздники отмечают выставкой-игрой «Вот так история! Путешествие с Андерсеном». Как следует из названия, в её основу легли произведения знаменитого писателя Ганса Христиана Андерсена.
Проект, созданный вместе с Датским институтом культуры и музея города Оденсе, посвящена волшебному миру сказок. Гостям покажут приключения любимых героев и из истории.
Закончится игра спектаклем «Снежная королева», на которой зрители отправятся вместе с Гердой на поиски Кая.
Где: Литейный проспект, 53
Когда: расписание можно узнать на странице проекта
Сколько: 600 рублей
Фото: А. Рыбачек
Музей специй
Единственный в России музей, посвящённый специям, не остался в стороне от новогодней и рождественской тематики. Там 11 января проведут святочные гадания.
Сотрудники музея расскажут, как можно заглянуть в будущее с помощью кофейной гущи. Для этого гостям придётся узнать, как правильно варить один из самых популярных напитков в мире.
Где: Большой проспект В. О., 6
Когда: 11 января в 15:30 и в 17:30
Сколько: 450 рублей
Фото: Константин Плаксин / vk.com/ko_mixalych
Музей «Старый Новый год»
В необычном музее узнать о праздновании Нового года в России можно не только в период каникул, но и другое время года. Выставка работает круглый год.
В «Старом Новом году» можно оказаться в праздничной атмосфере прошлого. Здесь демонстрируются ёлочные и новогодние игрушки и украшения.
Также можно полюбоваться старинными открытками, как советской, так и дореволюционной эпохи. Помимо этого, в музее показывают записи «Голубых огоньком», мультфильмы и проводят мастер-классы, например, по изготовлению сувениров.
Где: Садовая улица, 28-30
Когда: ежедневно с 11:00 до 18:00, необходима предварительная запись по телефону +78129392085
Сколько: вход бесплатный для детей до 15 лет, для остальных – 50 рублей
Фото: vk.com/star_nov_god
Музей истории религии
Праздничная программа в музее на Почтамтской улице называется «Волшебная гирлянда». Это прогулка по залам вместе с интерактивным путеводителем.
Благодаря путешествию по музею юные петербуржцы и гости города смогут узнать об истории Рождества, а также о праздничных традициях жителей разных стран.
Где: Почтамтская улица, 14
Когда: с четверга по понедельник с 10:00 до 18:00, во вторник с 13:00 до 21:00, среда – выходной
Сколько: пенсионеры и студенты – 100 рублей, взрослые – 250 рублей
Фото: vk.com/museumreligion
Эрмитаж
В рамках цикла «Поднесение к Рождеству» незадолго до Нового года в Эрмитаже открылась выставка «В содружестве искусств. К 275-летию основания Императорского фарфорового завода».
Экспозиция, расположенная в Гербовом и Пикетном залах Зимнего дворца, представляет собой ретроспективу изделий легендарного предприятия. На выставке можно увидеть «Чашу с рельефной виноградной лозой», которая отмечена личный клеймом Дмитрия Виноградова, основоположника отечественного производства фарфора.
В Эрмитаже продемонстрируют вазы, сервизы, настольные украшения и другие предметы из коллекций Русского музея, ГМЗ «Петергоф», Императорского фарфорового завода и других.
Где: Дворцовая площадь, 2
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье с 10:30 до 18:00, в среду и пятницу с 10:30 до 21:00, понедельник – выходной
Сколько: 400 рублей, подробнее о льготах можно узнать на сайте музея
Фото: vk.com/hermitage_museum
ГМЗ «Царское Село»
В конце прошлого года в государственном музее-заповеднике открылась выставка «Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных». Она проводится впервые в истории.
Ценности были обнаружены в 2012 году в тайной комнате в особняке на улице Чайковского. Среди артефактов был парадный столовый сервиз фирмы Игнатия Сазикова, состоящий почти из двух сотен предметов.
Всего в коллекцию входят почти тысяча предметов из серебра и золота конца XVIII – начала XX века. Увидеть экспонаты можно до 23 марта включительно.
Где: Пушкин, Садовая улица, 7
Когда и сколько: подробнее о расписании и билетах можно узнать на сайте музея
Фото: vk.com/tsarskoye_selo_museum
Музей-квартира М. Зощенко
В музее на Малой Конюшенной даже после новогодних каникул, до 19 января включительно, можно будет ощутить праздничную атмосферу. Правда, не современности, а прошлого века.
Для гостей приготовят программу о том, как жили дети в советское время. В залах можно будет увидеть популярные книги, журналы, графику и игрушки.
Выставка предназначена для юных посетителей, но интересно будет и взрослым. Благодаря «Новогоднему путешествию в XX век» они смогут вспомнить дух беззаботной юности.
Где: Малая Конюшенная улица, 4, кв. 119
Когда: во вторник и с четверга по воскресенье с 10:30 до 18:30, в среду с 12:00 до 20:00, понедельник – выходной
Сколько: льготники – 100 рублей, остальные – 200 рублей