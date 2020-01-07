Сказки, фарфор и гадания: новогодние программы в музеях Петербурга

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

В Фонтанном доме праздники отмечают выставкой-игрой «Вот так история! Путешествие с Андерсеном». Как следует из названия, в её основу легли произведения знаменитого писателя Ганса Христиана Андерсена.

Проект, созданный вместе с Датским институтом культуры и музея города Оденсе, посвящена волшебному миру сказок. Гостям покажут приключения любимых героев и из истории.

Закончится игра спектаклем «Снежная королева», на которой зрители отправятся вместе с Гердой на поиски Кая.

Официальный сайт

Где: Литейный проспект, 53

Когда: расписание можно узнать на странице проекта

Сколько: 600 рублей

Фото: А. Рыбачек

Музей специй

Единственный в России музей, посвящённый специям, не остался в стороне от новогодней и рождественской тематики. Там 11 января проведут святочные гадания.

Сотрудники музея расскажут, как можно заглянуть в будущее с помощью кофейной гущи. Для этого гостям придётся узнать, как правильно варить один из самых популярных напитков в мире.

Официальный сайт

Где: Большой проспект В. О., 6

Когда: 11 января в 15:30 и в 17:30

Сколько: 450 рублей

Фото: Константин Плаксин / vk.com/ko_mixalych

Музей «Старый Новый год»

В необычном музее узнать о праздновании Нового года в России можно не только в период каникул, но и другое время года. Выставка работает круглый год.

В «Старом Новом году» можно оказаться в праздничной атмосфере прошлого. Здесь демонстрируются ёлочные и новогодние игрушки и украшения.

Также можно полюбоваться старинными открытками, как советской, так и дореволюционной эпохи. Помимо этого, в музее показывают записи «Голубых огоньком», мультфильмы и проводят мастер-классы, например, по изготовлению сувениров.

Официальная страница

Где: Садовая улица, 28-30

Когда: ежедневно с 11:00 до 18:00, необходима предварительная запись по телефону +78129392085

Сколько: вход бесплатный для детей до 15 лет, для остальных – 50 рублей

Фото: vk.com/star_nov_god

Музей истории религии

Праздничная программа в музее на Почтамтской улице называется «Волшебная гирлянда». Это прогулка по залам вместе с интерактивным путеводителем.

Благодаря путешествию по музею юные петербуржцы и гости города смогут узнать об истории Рождества, а также о праздничных традициях жителей разных стран.

Официальный сайт

Где: Почтамтская улица, 14

Когда: с четверга по понедельник с 10:00 до 18:00, во вторник с 13:00 до 21:00, среда – выходной

Сколько: пенсионеры и студенты – 100 рублей, взрослые – 250 рублей

Фото: vk.com/museumreligion

Эрмитаж

В рамках цикла «Поднесение к Рождеству» незадолго до Нового года в Эрмитаже открылась выставка «В содружестве искусств. К 275-летию основания Императорского фарфорового завода».

Экспозиция, расположенная в Гербовом и Пикетном залах Зимнего дворца, представляет собой ретроспективу изделий легендарного предприятия. На выставке можно увидеть «Чашу с рельефной виноградной лозой», которая отмечена личный клеймом Дмитрия Виноградова, основоположника отечественного производства фарфора.

В Эрмитаже продемонстрируют вазы, сервизы, настольные украшения и другие предметы из коллекций Русского музея, ГМЗ «Петергоф», Императорского фарфорового завода и других.

Официальный сайт

Где: Дворцовая площадь, 2

Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье с 10:30 до 18:00, в среду и пятницу с 10:30 до 21:00, понедельник – выходной

Сколько: 400 рублей, подробнее о льготах можно узнать на сайте музея

Фото: vk.com/hermitage_museum

ГМЗ «Царское Село»

В конце прошлого года в государственном музее-заповеднике открылась выставка «Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных». Она проводится впервые в истории.

Ценности были обнаружены в 2012 году в тайной комнате в особняке на улице Чайковского. Среди артефактов был парадный столовый сервиз фирмы Игнатия Сазикова, состоящий почти из двух сотен предметов.

Всего в коллекцию входят почти тысяча предметов из серебра и золота конца XVIII – начала XX века. Увидеть экспонаты можно до 23 марта включительно.

Официальный сайт

Где: Пушкин, Садовая улица, 7

Когда и сколько: подробнее о расписании и билетах можно узнать на сайте музея

Фото: vk.com/tsarskoye_selo_museum

Музей-квартира М. Зощенко

В музее на Малой Конюшенной даже после новогодних каникул, до 19 января включительно, можно будет ощутить праздничную атмосферу. Правда, не современности, а прошлого века.

Для гостей приготовят программу о том, как жили дети в советское время. В залах можно будет увидеть популярные книги, журналы, графику и игрушки.

Выставка предназначена для юных посетителей, но интересно будет и взрослым. Благодаря «Новогоднему путешествию в XX век» они смогут вспомнить дух беззаботной юности.

Официальный сайт

Где: Малая Конюшенная улица, 4, кв. 119

Когда: во вторник и с четверга по воскресенье с 10:30 до 18:30, в среду с 12:00 до 20:00, понедельник – выходной

Сколько: льготники – 100 рублей, остальные – 200 рублей

Фото: vk.com/glmxxvek