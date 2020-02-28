Куда сходить в марте 2020 года в Петербурге

Сбор блинов для бездомных в «Ночлежке» – 1 марта

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» проводит акцию, приуроченную с Масленице, которая началась 24 февраля. Волонтёры будут собирать блины для бездомных людей.

В «Ночлежке» примут самые разные угощения. Подойдут и сладкие блины, и сытные, и толстые, и тонкие, и с начинкой, и без. Главное, что это поможет накормить голодных людей

Принимать блины будут в приюте «Ночлежки» на Боровой улицы. Приносить их можно в период до 1 марта включительно, но можно и в другие дни, если блины будут свежими. Оставлять блины нужно у дежурного, сказав, что они предназначаются для Масленицы.

Угощать бездомных блинами будут в приюте, в пунктах обогрева и на стоянках специального ночного автобуса.

«Масленица для голодных людей – это не только возможность разнообразить свой скромный рацион, но и прощание с зимой, самым тяжёлым временем для бездомных. Каждому важно испытывать причастность к праздникам, особенно если человек чувствует себя исключённым из общества», – говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка».

Официальный сайт

Где: Боровая улица, 112 Б

Когда: с 10:00 до 22:00

Фото: Unsplash / @iisus_d_costea

Мультфильм «Вперёд» – с 5 марта

Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населённом троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолётах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь.

Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

Когда: с 5 марта

Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Человек-невидимка» – с 5 марта

На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд – гениальный учёный-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка.

И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.

Когда: с 5 марта

Фото: kinopoisk.ru

Ярмарка ручного творчества «Авторские штучки» – 7 и 8 марта

Проект уже не в первый раз собирает под одной крышей мастеров, ювелиров и ремесленников из разных регионов России. Более 1000 неповторимых авторских изделий ждут своих новых обладателей.

Гостей порадует обилие уникальных дизайнерских вещей: ароматные резные свечи, красочные композиции из цветов, утончённая посуда из керамики, сумочки, ремни и кошельки, шарфы и шляпки, деревянные светильники, украшения, часы, шкатулки, игрушки, драгоценности – сложно перечислить все изделия, которые здесь можно найти.

Страница во «ВКонтакте»

Где: Инженерная ул., 13

Когда: 7 и 8 марта в 11:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/festash_spb

Концерт группы «Animal ДжаZ» – 8 марта

«Animal ДжаZ» – главные герои петербургского альтернативного рока. В послужном списке группы – полные многотысячные залы концертных площадок, все крупнейшие фестивали, бесчисленные награды и регалии, первые места чартов и официальный статус «легенд русского рока».

В клубе «Космонавт» музыканты сыграют традиционный концерт по заявкам.

Билеты на сайте клуба

Где: Бронницкая ул., 24

Когда: 8 марта в 20:00

Сколько: от 1800 рублей

Фото: Facebook / @kiraigigs

«Арфа в темноте» – 8 марта

В Петербурге электроарфистка и композитор Ольга Максимова устроит концерт-перформанс в Петербургском планетарии. Программа называется «Арфа в темноте».

Необычное выступление – концерт из цикла «Метаморфозы». Шоу Ольги объединяет волшебное звучание электроафры и зрелище звёздного неба.

Размышления исполнительницы о бесконечной любви, которая есть в каждом человеке на земле, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Концерт будет путешествием за пределы обычной жизни в некое романтическое пространство, которое подарит много тёплых эмоций каждому слушателю.

Возрастное ограничение на концерте – от 10 лет.

Официальный сайт

Где: Александровский парк, 4

Когда: 8 марта в 20:30

Сколько: от 1200 рублей

Фото: vk.com/event188791901

Выставка «Искусство архитектуры и дизайна» – 9 марта

В Петербурге пройдёт выставка дизайнерских и архитектурных решений, проектов для жизни и бизнеса «Искусство архитектуры и дизайна 2020», которая объединит на площадке Hyper Port порядка 100 участников: дизайнеров и архитекторов, профессионалов и новичков, сотрудников больших компаний и фрилансеров.

В рамках события состоится вручение премии Architect Today в номинациях «Городская архитектура», «Загородная архитектура» и «Дизайн интерьера» по версии журнала «Собака.ру». Каждый экспонент автоматически станет участником конкурса. Победителей выберет жюри совместно с публикой.

Официальный сайт

Где: «Ленэкспо» (Большой проспект В.О., 103)

Когда: 9 марта в 12:00

Сколько: бесплатно

Фото: Unsplash / @steve4c

Фильм «Бладшот» – с 12 марта

Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделённого сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться.

Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдёт на всё, чтобы выяснить правду.

Когда: с 12 марта

Фото: kinopoisk.ru

Концерт группы «Чиж & Co» – 14 марта

В середине марта группа «Чиж & Co» выступит с уже традиционным концертом в клубе «Космонавт». Любимые песни в исполнении самого известного «народного» блюзового коллектива страны прозвучат в расслабленной и дружеской атмосфере и создадут поистине весеннее настроение.

Билеты на сайте клуба

Где: Бронницкая ул., 24

Когда: 14 марта в 20:00

Сколько: от 2200 рублей

Фото: vk.com/club3000

Фестиваль военно-исторического движения «Рекон» – 14 и 15 марта

Четвёртый международный фестиваль военно-исторического движения состоится в Петербурге в 7-м павильоне «Ленэкспо». «Рекон» ежегодно собирает тысячи реконструкторов из разных городов и стран.

Гостей встретят представители клубов реконструкции различных эпох и регионов: римляне и греки, викинги и русы, рыцари Средневековья, полководцы эпохи Петра I, красноармейцы и даже экзотичные индейцы и самураи. На мероприятии состоятся зрелищные турниры и битвы рыцарей в латных доспехах, массовые сходы пехоты, военные маневры римлян и греков, боевые ритуалы индейцев.

Со всеми можно пообщаться, сфотографироваться, узнать больше об истории того или иного периода.

Страница во «ВКонтакте»

Где: «Ленэкспо» (Большой проспект В.О., 103)

Когда: 14 и 15 марта с 11:00 до 20:00

Сколько: от 350 рублей

Фото: vk.com/rekon_fest

Фильм «Тихое место 2» – с 18 марта

Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира.

Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, – не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Когда: с 18 марта

Фото: kinopoisk.ru

Мультфильм «Тролли. Мировой тур» – с 19 марта

Поп-тролли в шоке – оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, оупен-эйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – впереди их ждёт головокружительное веселье.

Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить всё, чтобы миром безоговорочно правил хард-рок! Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

Когда: с 19 марта

Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Убийства по открыткам» – с 19 марта

Дочь нью-йоркского полицейского Джека Кэнона была убита вместе с женихом во время пребывания в Риме. Это стало первым жестоким преступлением в последующей цепи злодеяний маниакального убийцы в Стокгольме, Копенгагене, Франкфурте, Париже.

Кэнон знакомится с репортёром из Швеции Дейзи, и вместе они начинают расследование. Каждое убийство предваряет открытка содержащая строку из поэм Шекспира с достопримечательностью определённого города.

Когда: с 19 марта

Фото: www.imdb.com

Концерт группы «Северный флот» – 21 марта

Долгожданный первый альбом коллектива «Всё внутри», вышедший осенью 2014 года, получился весьма разноплановым, личностным и выдержанным в «тяжёлом» стиле. Альбом сразу собрал бесчисленное количество положительных отзывов у публики и до сих пор для многих поклонников остаётся одним из самых любимых релизов группы. А самый первый сингл «Стрелы», премьера которого состоялась в 2013 году, моментально взлетел на вершину хит-парада «Нашего радио».

В «Космонавте» «Северный флот» отметит юбилей альбома.

Билеты на сайте клуба

Где: Бронницкая ул., 24

Когда: 21 марта в 20:00

Сколько: от 800 рублей

Фото: vk.com/sever_flot

Выставка «Гравировка в художественном стекле» – до 22 марта

С конца 2019 года в Музее художественного стекла открыта для посещения выставка «Гравировка в художественном стекле». В экспозиции представлены порядка 200 произведений отечественного художественного стекла с гравировкой: около 40 предметов из фондов Государственного Эрмитажа, более 150 предметов из собрания Елагиноостровского дворца-музея и частных собраний.

В составе экспозиции редкие предметы дореволюционной эпохи соседствуют с работами советского и современного периода: вазы, блюда, бокалы и целые сервизы из хрусталя и многослойного цветного стекла, декорированные сюжетными сценами, растительными и геометрическими орнаментами с использованием гравировки, гранения будут выставлены в Белом зале.

Выставка будет сопровождаться фильмом, рассказывающим об истории отечественной гравировки в стекле, технике и приёмах её создания.

Официальный сайт

Где: Елагин остров

Когда: до 22 марта

Сколько: взрослые – 200 рублей; пенсионеры, школьники 1-11 класса, учащиеся – 100 рублей

Фото: организаторы мероприятия

Фильм «Мулан» – с 26 марта

История о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан – энергичная и решительная девушка.

Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, ещё не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Когда: с 26 марта

Фото: kinopoisk.ru

Выставка «Это сам Потёмкин!» – до 29 марта

Для заглавия исторической выставки в Николаевском зале выбрали цитату из гоголевской «Ночи перед Рождеством»: на вопрос «Это царь?» – кузнец получил ответ: «Куда тебе царь! Это сам Потёмкин!» Масштабу личности князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического посвящена и сама выставка.

Сподвижник Екатерины II основал Черноморский флот, реформировал армию и мечтал о возрождении Византийской империи. В экспозицию вошли предметы из «Сервиза с камеями», подаренного Потёмкину императрицей, книги, рукописи и эстампы из потёмкинской библиотеки, а также предметы искусства, выполненные по заказу князя. По ним можно проследить за личной и политической жизнью героя.

Сайт Эрмитажа

Где: Эрмитаж (Дворцовая пл., 2), Главный музейный комплекс, Николаевский зал, парадные залы Невской анфилады

Когда: до 29 марта

Сколько: 300 рублей (без льгот); входной билет приобретается в кассе Малого Эрмитажа с 18.00 до 20.00 в день посещения выставки

Фото: hermitagemuseum.org