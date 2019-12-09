Елизаветинское барокко: что это за стиль и где найти его примеры в Петербурге

Приход к власти Елизаветы Петровны ознаменовали эпоху возвращения страны к петровским традициям и культурного подъёма. Младшая дочь Петра I отлично справлялась с войнами, просвещением империи и освоением Сибири. При ней строились огромные пышные дворцы как символ авторитета государственной власти. Архитектура середины XVIII века активно прославляла на весь мир могущество Российской империи.

Стиль елизаветинского барокко отказался от строгих фасадов и западноевропейских форм. Императрице были ближе пышные формы, золотая отделка, яркие детали. В эту эпоху в архитектуру вернулись и древнерусские черты – крестово-купольная схема и луковичные пятиглавия.

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Главным творцом при дворе и любимцем императрицы стал архитектор Бартоломео Растрелли. Он умело использовал на фасадах колонны, украшал окна и проёмы полукруглыми навершиями с богатым декором. Внутренне пространство у Растрелли насыщенно окнами и зеркалами, которые придают помещению ещё больший масштаб.

Растрелли оказался и выдающимся инженером, применив в большинстве своих построек каменные платформы – ростверки на сваях. Они уходили глубоко в землю и равномерно распределяли нагрузку, что позволяло строить все эти огромные здания на болотистых петербургских почвах.

Большой петергофский дворец

Изначально на этом месте стояли небольшие палаты, построенные при Петре I. Растрелли в 1745-1752 годах увеличил их на один этаж и сделал частью центрального корпуса дворца, созданного по мотивам Версаля. Вместо скромных флигелей была построена церковь с пятью куполами. В обработке фасадов архитектор оставил мотивы оригинальных петровских палат: пилястры, русты, кованные решетки. Новый рисунок появился на капителях, картушах и рельефном орнаменте деталей. Общая длина фасада достигла 268 метров.

Интерьеры большого дворца везде были украшены золочённой деревянной резьбой. При этом в декоре была использована живопись. В залах и кабинетах большую роль играли зеркала и наборные паркеты. Полностью отделка была завершена в 1755 году.

Среди самых эффектных и роскошных помещений выделяется парадная лестница. В её отделке Растрелли применил едва ли не все возможные средства декорирования: масляная живопись плафона, темперная роспись стен, резьба по дереву, кованый металл и лепнина. Стоит также обратить внимание на танцевальный зал. Он имеет фальшивые зеркальные окна-обманки, их изобилие создаёт эффект многократно умноженного пространства.

Архитектор: Франческо Растрелли

Год постройки: 1755 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Екатерининский дворец в Пушкине

В марте 1752 года Растрелли приступил к реконструкции дворца, существовавшего со времён Екатерины I в Царском селе. Елизавета Петровна сочла его слишком старомодным и маленьким для официальной императорской летней резиденции. Хотя небольшой дворец уже несколько раз расширяли, но каждый раз этого было недостаточно.

Растрелли оправдал ожидания императрицы и воздвиг огромное здание. На одну только отделку фасада длинной 325 метров ушло более ста килограммов золота. Официальное открытие состоялось 30 июля 1756 года, гости были абсолютно поражены размерами дворца.

Внешне дворец покрасили в классические цвета барокко: белый и небесно-голубой. На фасаде появились колонны, лепнина и фигуры атлантов. В северной части здания возвышается церковь с пятью золотыми куполами.

Внутри размах Растрелли стал ещё больше, один только Тронный зал во всю ширину здания вызывает полный восторг. Зал площадью 860 кв. метров выполнен единым пространством без дополнительных опор. Самым известным помещением дворца стала Янтарная комната, изготовленная в начале XVIII века в Пруссии. Её подарил король Фридрих Вильгельм I в 1716 году Петру I.

Во время Великой Отечественной войны Царское село было оккупировано: дворец практически полностью разрушен, 80% интерьеров утрачены, а Янтарная комната бесследно исчезла. Восстановление Большого дворца продолжается и сейчас, на данный момент завершена реконструкция 32 помещений из 58.

Архитектор: Франческо Растрелли

Год постройки: 1756 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov, @golovdinov

Зимний дворец

Главной работой Растрелли стало здание официальной зимней императорской резиденции. Это был уже пятый по счёту Зимний дворец в Петербурге, он же стал последним. Его строительство было закончено уже после смерти Елизаветы Петровны. Принимал работу 6 апреля 1762 года Пётр III, но внутренняя отделка на тот момент ещё не была завершена.

Растрелли проработал в России почти полвека, он занимался возведением трёх из пяти императорских резиденций: Зимнего дворца для Анны Иоанновны в 1735 году, временного здания на Невском в 1755 году и нынешнего для Елизаветы Петровны. Последний стал на долгое время самым высоким зданием Петербурга и включал в себя 1,5 тыс. комнат. Общая площадь дворца была около 60 тыс. кв. метров.

Это был настоящий город в городе: внутри Зимнего были жилые зоны, парадные залы, церкви, театр и музей. Для обслуживания здесь размещались аптека с лабораторией, квартиры служащих, кухни и кладовые, конюшни и манеж. По особому указу Елизаветы Петровны, в 1745 году ко двору выслали котов. Они получили статус «охранников картинных галерей» и с тех пор так и живут в здании Зимнего дворца.

С приходом к власти Екатерины II Растрелли был отстранён от дальнейшей работы над дворцом. Роскошное барокко уже устарело и уступило место сдержанному классицизму. Внутреннюю отделку дворца проводили архитекторы Юрий Фельтен, Жан Батист Валлен-Деламот и Антонио Ринальди. Новая императрица сама распределяла назначение залов и приказала обустроить для себя библиотеку, кабинет, будуар, две спальни и уборную.

В 1764 году Екатерине II подарили 317 картин из Берлина. Их разместили в уединённых апартаментах дворца, получивших французское название «Эрмитаж». Именно эта коллекция положила начало собранию одного из самых больших музеев мира.

Архитектор: Франческо Растрелли

Год постройки: 1762 год

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Никольский морской собор

Площадь, на которой был построен собор, изначально была плацом моряков русского флота. Территория вокруг неё была застроена одноэтажными казармами. В 1743 году в центре была построена небольшая деревянная церковь, освящённая в честь Николая Чудотворца, который традиционно считается покровителем плавающих и путешествующих. Греческие купцы передали в дар храму византийскую икону святителя Николая.

В июле 1752 года Елизавета Петровна подписала указ о возведении нового каменного собора на месте обветшалого здания. Об этом императрицу просил лично князь Михаил Голицын. Проект был поручен архитектору Адмиралтейств-коллегии Савве Чевакинскому.

Массивный двухэтажный храм представляет в плане равноконечный крест. У собора пять глав с золотыми куполами. Фасад раскрашен в ярко-голубой цвет. Рядом с церковью в 1755-1758 годах была построена изящная четырехъярусная колокольня. Три её нижних яруса украшены колоннами, а верхний венчает купол с тонким шпилем.

К 1756 году начались работы по отделке храма. Фасады украсили коринфскими колоннами, пилястрами, лепными наличниками и скульптурой. Красоты зданию добавляют балконы с узорными коваными решётками. Все работы были завершены в 1762 году и 20 июля уже в присутствии Екатерины II был освящён престол верхней церкви. Грандиозное здание вмещает в себя почти 5 тыс. человек. Главная святыня собора – икона святителя Николая с частицей мощей по сей день находится в нижнем храме.

Архитектор: Савва Чевакинский

Год постройки: 1762 год

Фото: Instagram / @liliya_belaya_photo, @golovdinov

Смольный собор

На месте Смольного собора при Петре I располагались дворы, поставлявшие смолу для строительства кораблей. Рядом был выстроен дворец, в котором росла Елизавета Петровна. Когда она взошла на трон, то хотела в старости постричься в монахини и в тишине и покое завершить свои дни. Для возведения монастыря было выбрано место, где императрица провела своё детство.

Проект традиционно был поручен Растрелли, в комплекс монастыря должны были войти храм с церквями и колокольней, а также институт для девушек из дворянских семей. Торжественная церемония закладки состоялась 30 октября 1748 года в присутствии императрицы. К 1751 году были закончены подготовительные работы и заложены фундаменты. Благодаря щедрому финансированию строительство велось с большим размахом. Но с началом семилетней войны всё сильно замедлилось, а после смерти Елизаветы Петровны и совсем прекратилось.

После отъезда Растрелли из России в 1762 году дальнейшей работой занимался Юрий Фельтен. Из-за нехватки средств отказались от строительства колокольни и внутренней отделки собора. Он стоял недостроенным почти 70 лет, пока Николай I не приказал закончить дело, иначе храм бы просто развалился. Проект был завершён Василием Стасовым за три года. Общее время строительства собора составило 87 лет.

Стены оштукатурили и окрасили, колонны и цоколи пилонов облицевали белым искусственным мрамором. Фасад нижней части собора по стилю больше напоминает дворец, нежели храм. Собор создаёт необычную иллюзию его размеров: по мере приближения он визуально уменьшается, при этом не теряя величественности.

Архитектор: Франческо Растрелли

Год постройки: 1835 год

Фото: Instagram / @alexsandrkonovodov, @paveldemichev