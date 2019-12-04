Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

В середине XVIII века Европа после продолжительного периода царствования классицизма неожиданно сделала резкий поворот к романтизму. Тогда же вновь стала популярна эпоха Средневековья: поэты, художники и скульпторы обязательно создавали что-то такое старинное и наполненное романтикой. Готические замки и соборы XII-XIII веков резко стали образцом для подражания в строительстве, хотя совсем недавно считались старомодными и безвкусными.

В Российской империи заметили новые тенденции, но у нас тогда не было своей готической архитектуры, только византийские кирпичные церкви и узорное барокко. В конце XVIII века русские зодчие начали заимствовать черты средневековой готической архитектуры. На зданиях начали появляться каменные арки, высокие окна, витражи, высокие узкие башенки, кованые шпили и величественные резные фасады со множеством деталей.

В эти годы появились здания знаменитого архитектора Юрия Фельтена, ученика великого Растрелли. Он смог соединить в строительстве готические черты европейской архитектуры с традиционными русскими элементами. Так появилась русская готика или псевдоготика.

В конце XIX века, в эпоху модерна в России, псевдоготические здания обрели второе рождение. В те годы зодчие смогли воссоздать конструктивные и эстетические особенности истинного готического стиля. Архитекторы начали создавать лёгкие воздушные здания с применением новых материалов и конструкций.

Чесменская церковь

Православный храм появился на Царскосельском тракте по приказу Екатерины II. Здание построено архитектором Юрием Фельтоном в честь победы русского флота над турецким в Чесменской бухте Эгейского моря в 1770 году. На торжественной закладке в 1777 году присутствовал весь двор и шведский король Густав III, а на освящение в 1780 году пригласили императора Священной Римской империи Иосифа II. Церковь имеет в плане форму четырехлистника и больше похожа на средневековый замок, чем на традиционный храм.

Адрес: улица Ленсовета, 12

Фото: Instagram / @paveldemichev

Евангелическая женская больница

Была учреждена в 1859 году по инициативе доктора Карла Карловича Майера и сначала находилась в наёмной квартире на Кирочной улице. За несколько лет были собраны деньги на строительство отдельного здания. Его возвели в 1869-1871 годах по проекту архитекторов Рудольфа Бернгарда и Отто Гиппиуса. Всё время работы больница существовала исключительно на частные пожертвования. Сейчас там расположен Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии.

Адрес: Лиговский проспект, 2-4

Фото: Instagram / @octoptimist, @karalbi

Чесменский дворец

Путевой увеселительный дворец появился на Царскосельском тракте по приказу Екатерины II. Проектом занимался знаменитый архитектор Юрий Фельтен в 1774-1777 годах. За образец были взяты средневековые английские замки. Здание представляет треугольник с круглыми башнями по углам. В 1831-1836 годах дворец был перестроен Александром Штаубертом под Чесменскую военную богадельню для ветеранов Отечественной войны. Сейчас в здании располагается Университет аэрокосмического приборостроения.

Адрес: улица Гастелло, 15

Фото: Instagram / @andrey_zhukov

Лютеранская церковь Святого Михаила

Церковь евангелическо-лютеранского вероисповедания была заложена в Петербурге в 1871 году. Изначально община была создана в 1731 году в здании первого кадетского корпуса. В 1841 году император Николай I приказал перевести церковь в частное здание. На строительство храма собирали пожертвования, а в конкурсе выиграл проект военного инженера Бульмеринга. К 1909 году приход насчитывал 2 тыс. человек. Церковь содержала богадельню и два сиротских приюта. Фасад здания был отреставрирован в 2010 году.

Адрес: Средний проспект В.О., 18

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дача Салтыковой

Каменная дача княгини Елизаветы Салтыковой – это один из немногих сохранившихся в Петербурге образцов загородной постройки середины XIX века. Возведение каменной дачи началось в 1837 году под руководством Петра Садовникова. В 1840 году к нему присоединился Гаральд Боссе, который занимался фасадом и интерьерами. Строительство завершилось в 1847 году. В 1980-х годах здание пустовало и несколько раз горело. С 1991 года фирма «Бурда моден» приобрела дачу в аренду, а затем выкупила. После восстановления внутри находятся магазины и пекарня.

Адрес: улица Академика Крылова, 4

Фото: Instagram / @svetlana_stati, @tasya.vetrova

Церковь Рождества Иоанна Предтечи

Действующая православная церковь сейчас находится при Каменноостровском дворце. Она была построена в 1776-1778 годах для инвалидного дома моряков Балтийского флота. Проектом занимался архитектор Юрий Фельтен, по замыслу которого издалека здание должно напоминать католический костёл. На каменном острове любили снимать дачу многие знаменитые деятели: Державин, Суворов и другие. Все они часто бывали в Иоанновской церкви, а Пушкин даже крестил там трёх своих детей.

Адрес: Каменноостровский проспект, 83

Фото: Instagram / @dolphin__spb, @walk.n.eat

Церковь Петра и Павла в Парголово

Действующий православный храм в Шуваловском парке был построен по проекту Александра Брюллова в 1831-1841 годах. Заказала церковь вдова графа Шувалова – Варвара Петровна. Она похоронила второго мужа – графа Адольфа Полье и хотела увековечить его память. К 1991 году храм дважды горел, его подвалы были затоплены, а кровля разрушена. После этого началось восстановление памятника по фотографиям и документам. Из святынь в храме находятся частицы мощей святых апостолов Петра и Павла и святителя Николая Чудотворца.

Адрес: Шуваловский парк, 40

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дача Месмахера

Дача известного юриста Георга Месмахера появилась на территории бывшего имения Шуваловых в 1870-1879 годах. Строительством занимался его брат-архитектор Максимилиан Месмахер. Внешний вид деревянного дома впитал в себя как готические очертания стоящего рядом храма Петра и Павла, так и классические русские приёмы оформления фасадов. «Жёлтая дача» принадлежит институту токов высокой частоты и находится в полуразрушенном состоянии. В 2019 году дача горела, дальнейшая её судьба не определена.

Адрес: Шуваловский парк, 13

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Готическая капелла в Петергофе

Действующий православный храм появился по настоянию Николая I, который сам выбрал место на холме в западной части парка Александрия. Проект был выполнен известным немецким архитектором Карлом Шинкелем. Строительством занимались в 1830-1834 годах зодчие Менелас и Шарлемань. Домашняя церковь царской семьи была освящена во имя Александра Невского. Богослужения раньше проводились в ней только в летний период.

Адрес: парк Александрия, 21

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Вокзал станции Новый Петергоф

Здание было возведено в 1855-1857 годах по проекту архитектора Николая Бенуа. Меценатом стал барон фон Штиглиц, крупнейший российский строитель железных дорог. Внешняя часть вокзала представляет собой уменьшенную копию итальянского католического собора. Изначально движение поездов заканчивалось внутри здания. После того, как дорогу продолжили в сторону Ораниенбаума, заднюю стену пришлось разобрать.

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov