Петербургские граффити временно в безопасности: Смольный ввел мораторий на закрашивание

Вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил о введении моратория на закрашивание граффити.

В конце августа депутат Заксобрания Денис Четырбок обратился в правительство с предложением о введении полугодового моратория на закрашивание граффити, и за это время ввести в закон поправки относительно легализации уличного искусства. Он отметил, что уличными художниками необходимо гордиться, а не создавать проблемы "на ровном месте", закрашивая картины.

Полгода коммунальщикам нельзя будет закрашивать граффити, если они безопасны и не содержат варварских надписей. Закон о легализации граффити примут к 1 февраля 2021 года. Также для стрит-арта будут оборудованы специальные места, где художники смогут рисовать без согласования с властями.