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Топ-5 граффити-портретов в Петербурге

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© Фото: Instagram / @roman7t

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В Северной столице по-прежнему уничтожаются портреты знаменитых людей. Недавно вандалы и коммунальщики уничтожили портрет главного тренера сборной России Станислава Черчесова. «Санкт-Петербург.ру» решил найти нетронутые граффити, которые можно посмотреть прямо сейчас.

Сергей Бодров, актер

 

Все граффити в этом топе создала команда Hood Graff. Изображение Сергея Бодрова она скопировали из фильма «Брат», где актер стоит с ружьем за плечами и со шрамом на щеке (правда, ружье и шрам художники рисовать не стали, – прим. ред.). Над портретом целые сутки без перерыва работали три человека.

«Сергей Бодров – олицетворение русского духа. Как известно, его тело не было найдено, не было похоронено. Народ не может почтить его память. Теперь все могут прийти к этой стене и возложить Бодрову цветы», – пояснил один из авторов рисунка.

Граффити до сих пор находится у трансформаторной будки недалеко от стены Александро-Невской лавры. За долгие годы существования Бодров пережил нашествие вандалов – его изрисовали красными надписями в поддержку ЛГБТ-сообщества. Однако неизвестная художница восстановила справедливость и вернула портрету Сергея Сергеевича прежний облик.

Где найти: за площадью Александра Невского на трансформаторной будке у стены Александро-Невской лавры

 

Фото: vk.com/myhoodisgood
 

Михаил Горшенев, лидер группы «Король и Шут»

 

Граффити с Михаилом Горшеневым, более известным как Горшок, украшает стену дома 47 по Лиговскому проспекту. Художники из команды Hood Graff нарисовали портрет лидера панк-группы «Король и шут» спустя несколько лет после его смерти.

Место для настенного полотна уличные художники выбрали совсем не случайно. Рядом находится старейший рок-магазин России Castlе Rock, где до сих пор хранится легендарный плащ Горшка. Именно в этот дворик со свечами памяти приходили фанаты «Короля и шута», узнавшие о скоропостижной кончине своего кумира.

Где найти: Лиговский проспект, 47, недалеко от магазина Castlе Rock

Фото: vk.com/myhoodisgood
 

Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ



Источник: https://kudago.com/spb/news/v-peterburge-poyavilsya-bolshoj-portret-mihaila798/

 

Увидеть граффити с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком можно на Литейном проспекте, 37–39. Портрет музыканта появился на подстанции, где ранее был изображен Альберт Эйнштейн. К сожалению, изображение гения испортили вандалы.

На Юрия Юлиановича злоумышленники пока не покушаются (однако жалобы на то, чтобы администрация Центрального района закрасила портрет, появляются регулярно, – прим. ред.)

Над портретом художники из команды Hood Graff работали больше недели. Из-за минусовой температуры на улице мастерам стрит-арта приходилось часто прерываться: нужно было отогревать баллончики с краской.



Источник: https://kudago.com/spb/news/v-peterburge-narisovali-graffiti/

Где найти: Литейный проспект, 37-39

Фото: Instagram / @mikhalchonok_nat
 

Морихэй Уэсиба, основатель айкидо

 

Один из известнейших мастеров боевых искусств Морихей Уэсиба до сих пор радует посетителей Сада дружбы на Литейном проспекте. На создание портрета основателя айкидо художники из Hood Graff потратили три дня.

«Мы хотели просветить людей, так как Уэсибу и Конфуция постоянно путают: используют изображение  основателя айкидо, а на самом деле рассказывают про древнего философа. Мы решили восстановить справедливость и написали: «Не Конфуций я!», – сказал о рисунке лидер команды Арти Бурж.

Где найти: Сад дружбы на Лиговском проспекте

Фото: Instagram / @alexfirst9685
 

Би Би Кинг, «король блюза»

 

Портрет легендарного блюзмена появился в Греческом сквере спустя неделю после кончины музыканта. «Король блюза» изображен в привычном для себя благостном расположении духа. В его руках любимая гитара Gibson ES-355 по прозвищу Люсиль.

На прилегающей стене невысокого здания, которое украсило граффити, художники привели высказывание Би Би Кинга об образовании, как о замечательной вещи, которую невозможно отнять у человека.

Где найти: Греческий сквер, 2-я Советская улица

Фото: Instagram / @richardkirouac


Источник: https://kudago.com/spb/list/graffiti-portrety-izvestnyh-lichnostej/, 2-я Советская улица

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