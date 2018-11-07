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На Васильевском острове восстановили граффити крыльев «русского Бэнкси»

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© Фото: vk.com/streetartmuseum

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Коммунальщики не оценили старания и быстро закрасили арт-объект, который изначально в 2012 году изобразил Паша 183.

На автобусной остановке у здания Биржи на Васильевском острове нарисовали крылья, которые изначально появились в работе граффити-художника Паши 183 «Питер — город ангелов». Об этом сообщили в пресс-службе Музея стрит-арта.

Изображение появилось на том же месте, где ее впервые выполнил художник в 2012 году. Паша 183 отмечал, что редко бывает в Северной столице, но каждый раз убеждается, что «наряду с бесконечными гравюрами, статуями и барельефами ангелов здесь живут люди, которых вполне можно назвать ангелами во плоти».

Граффити, воспроизводящее работу артиста, быстро закрасили коммунальщики, отметили в Музее стрит-арта.

Паша 183 получил широкую известность в 2012 году. О его работах написали зарубежные СМИ, прозвав артиста «русским Бэнкси».

На следующий год художник скончался, причина смерти публично не была названа. Вскоре после кончины артиста Бэнкси посвятил ему работу «P183 R.I.P.».

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