Петербургская художница украшает дворы рисунками с мировой живописью

Петербургская художница Ульяна Полоз украшает дворы рисунками с мировой живописью. Она начала необычный проект летом 2017 года, он называется Outingsprojectspb. Об этом сообщает издание «Собака.ru».

Как поясняет сама Полоз, она захотела дать новую жизнь картинам, которые находятся в хранилищах музеев по всему миру и недоступны широкой публике. «Картин пока не очень много, причем пару из них уже закрасили коммунальные службы. Примечательно, что они находились на зданиях, у которых много лет не было ремонта, но как только там появились граффити, коммунальщики тут же их закрасили. Я бы хотела продолжить работу, но мне помешали внезапные заморозки», - рассказала она.

Ульяна работает в необычной технике: находит репродукции полотен в хорошем качестве в сети, распечатывает их на своем домашнем принтере, затем клеит особым образом на стены: сначала с помощью специального состава обрабатывает поверхность, а сверху покрывает лаком, чтобы защитить рисунок от влаги и повреждений, однако все равно находятся умельцы, которые отрывают картины.

Как правило, работа проходит ночью, чтобы не привлекать внимание полиции и окружающих. Художница ищет дворы и ни в коем случае не использует стены исторических зданий или со свежим ремонтом, чтобы не портить работу сотрудников городских служб. В последнее время она стала искать более людные места, чтобы горожане смогли найти ее работы и сделать красивые фотографии. Как пишет «Собака.ru», в основном это поверхности старых зданий с трещинами и осыпавшейся штукатуркой, что придает рисунку особую аутентичность.

«Пока у меня не было никаких проблем ни с полицией, ни с прохожими. Один раз ко мне подошла пожилая пара, и, увидев, что я не расписываю стены похабными надписями, а клею картины, наоборот похвалила меня, было очень приятно и я вдохновилась еще больше. Даже старшее поколение, которое не очень жалует стрит-арт, относится к этому лояльно», - отметила Ульяна Полоз.

В дальнейшем Ульяна планирует согласовать свою работу с городскими властями. Ей бы хотелось уже с официальным разрешением и на больших площадях, например, брандмауэров зданий в центре, но пока эта идея только на стадии обсуждения. «Мне очень грустно, что в Петербурге много домов и брандмауэров, которые выглядят довольно удручающе, особенно в условиях нашего климата. Вместо тех фресок, которые отдают «совком», пусть лучше будут репродукции картин из хранилищ Эрмитажа или Русского музея», - резюмировала девушка.