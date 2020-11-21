Жители Васильевского острова просят оставить граффити с нелепой лошадью

Коммунальные службы Санкт-Петербурга закрашивают работы уличного художника, который рисует странных длинноногих лошадок с грустными большими глазами. Об этом написали местные жители в группе "От Стрелки до Гавани" в Facebook.

Большая часть рисунков находилась на Васильевском острове, где проживает их автор. Их было около двух десятков, а теперь разноцветных коней осталось только два.

В группе сообщили, что коммунальщики получают жалобы от жителей домов и потому закрашивают граффити.

Активистка Ксения Годес просит всех неравнодушных подписать петицию, чтобы сохранить хотя бы оставшихся лошадок.

Между тем, автор граффити @loshadka_eyes совсем не против, чтобы их закрашивали. По его мнению, легализация стрит-арта убьет саму суть стрит-арта. Лошадки есть не только в Петербурге, но и в ряде других городов.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее в поселке Бугры появилось новое граффити, на котором изображена доктор в медицинской маске, а над ней держат золотую корону.