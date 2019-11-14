  • 15 Ноябрь 2019
USD 16.11.2019 63.8881 -0.3220
USD ММВБ 23:21 63.7568  
EUR 16.11.2019 70.4111 -0.2650
EUR ММВБ 23:21 70.4665  
Нефть($) 15.11.2019 63.32 +1.51
Нефть(p) 15.11.2019 4045.39 +76.56

Интересные дворы Петербурга: Пять углов, гигантские шахматы и Нос, «Гаврюша» и цветная мозаика

Автор:


© Фото: Livejournal / @4uniqum

Темы дня

Петербург славится своими дворами. И хотя в городе множество серых и неприметных уголков, есть такие, в которые обязательно нужно попасть. Сделать это нетрудно и бесплатно.

Сыграть партию в Шахматном дворе

 

Петербург – столица необычных и интересных достопримечательностей. Здесь про каждую улицу сочинён народный миф, за набережными приглядывают древние сфинксы, а дворы скрывают тайны, которым позавидовали бы именитые заговорщики.

Один из необычных петербургских дворов находится недалеко от Пяти углов. В центре внимания – оригинально оформленная детская площадка в виде шахматной доски. Дети тут могут поиграть, а взрослые – отдохнуть.

Клетки шахматной доски не стандартной чёрно-белой расцветки, а цвета моря – бело-синие. Украшают их фигуры размером с десятилетнего ребёнка, выполненные из металла.

Вокруг импровизированного игрового поля стоят муляжи автомобилей, с которыми дети с удовольствием играют, примеряя на себе роли водителя или пассажира. Рядом – качели и скамейки.

Петербуржцы видят в фигурках разные образы: кому-то гигантские шахматы напоминают о сказке «Алиса в стране чудес», другим – напряжённую партию из фильма «Гарри Поттер и философский камень».

Появился уютный уголок в 2008 году во время акции по благоустройству дворов города на Неве. Саму площадку выполнила Мастерская монументального искусства «33 плюс 1».
Фото: Instagram / @fire_shiz
 

Добраться до Шахматного двора можно, доехав до станции метро «Владимирская» или «Достоевская», а затем немного пройдя по Загородному проспекту. Ворота во двор обычно закрыты, однако попасть во двор можно, если позвонить в домофон расположенного здесь Музея-квартиры Римского-Корсакова (заодно можно в него заглянуть).

Второй способ попасть в Шахматный двор – с улицы Социалистической. Для этого от дома № 30 по Загородному проспекту надо повернуть налево и идти до ворот.

Читайте также:

Квартира Римского-Корсакова: история единственного композиторского музея Петербурга

 

Где: Загородный пр., 28

Время работы музея: по средам с 13:00 до 21:00; с четверга по воскресенье с 11:00 до 19:00 (касса закрывается на час раньше); в понедельник и вторник – выходной; последняя пятница месяца – санитарный день

Сколько: взрослый – 150 рублей, школьники – 125 рублей, пенсионеры и студенты – 100 рублей, дети до 7 лет в составе организованной группы – 75 рублей, льготные категории граждан – 50 рублей, дети до 7 лет – бесплатно, посетителям до 18 лет третий четверг каждого месяца – бесплатно

Фото: TripAdvisor
  

Экспонаты двора и улицы Правды

 

Улицу Правды называют парком современной скульптуры. Это одно из любимых мест петербуржцев. Здесь можно встретить «Слепого», пёсика-исполнителя желаний Гаврюшу, Дядю Стёпу, ангелов и даже целый «Изумрудный город».

Среди коллекции парка – творения петербургских художников, ранее выставлявшихся в Швеции, Дании и Германии. Первые скульптуры тут появились в 2005 году. Идея создания столь необычного уголка принадлежит Архитектурно-художественному фонду.

Со всеми обитателями «Уголка странностей» (а их много!) можно ознакомиться в отдельной статье.

Где: улицы Социалистическая и Правды, недалеко от станции метро «Владимирская» или «Достоевская»

Фото: Денис Цурков
 

Двор филфака СПбГУ

 

Среди достопримечательностей двора филологического факультета Санкт-Петербургского университета – памятники поэтам и литературным героям, например, гоголевский Нос. Недалеко – маленькая бегемотиха Тоня, огромная улитка и весёлая такса в полтора метра длиной, а ещё Древо мира, Фонтан любви и Скамья советов. Самое интересное – все скульптуры и композиции выглядят необычно и оригинально.

Кстати, двор стал домом для первого в России памятника Владимиру Набокову авторства Валерия Аземша.

Читайте также:

«Полупустой стакан или полуполный? Ему был интересен отблеск воды на потолке»: места Набокова в Петербурге и Ленобласти

 

Начало богатой коллекции положила мемориальная доска Ксении Петербургской, установленная на фасаде школы при университете в 2000 году. Официальное открытие произошло через два года с установкой скульптуры Арсена Аветисяна «Размышление о Маленьком принце».

Со временем двор преобразился: вокруг поэтичной статуи вырос целый парк современной скульптуры. Для посетителей он открыт в будни и в субботу с 10:00 до 18:00, на вахте нужно предъявить паспорт и получить пропуск.

Где: Университетская наб., 11 (двор филологического факультета СПбГУ) / метро «Василеостровская»

Фото: Livejournal / @nau-spb
 

Мозаичный дворик

 

Дворы у Малой академии искусств должен увидеть каждый. Это красочный мир, скрупулёзно созданный руками учеников и преподавателей МАИ. Идейный вдохновитель – художник Владимир Лубенко. Цветное стекло здесь повсюду: на скамейках, дорожках, поребриках, стенах, скульптурах и солнечных часах.

Читайте также:

«Шедевры из крупиц»: пять красивых мозаичных панно на домах Петербурга

 

Среди объектов чаще всего встречаются фигуры людей, ангелов и львов. Главная надпись гласит: «Слава героям истины и красоты. Здравствуй, жизнь. Идущий в любовь встречает тебя». И подписано: «Лубь».

Кстати, Мозаичные дворы – акт доброй воли, лишённый материальной поддержки извне. 

Где: ул. Чайковского, 2 / наб. реки Фонтанки, 4 / Гагаринская ул., 7
Фото: Instagram / @bella_iv24
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Особняк Кельха: безумная роскошь и безумная судьба её владельцев

    История дома с фантастическими интерьерами, построенного на деньги сибирских золотых магнатов. И очень запутанная жизнь владельцев: барона, торговавшего в СССР папиросами, и наследницы миллионов, сбежавшей от него в Париж.

    читать далее →

    Топ-7 барбершопов Петербурга: цены и отличия

    Собрали лучшие места города, где мужчины могут подстричься, подровнять бороду и просто угоститься кофе в приятной обстановке. Всё отсортировано по ценнику.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Мья, Ерик, Кривуша и «Золотые хоромы»: как обустраивался Михайловский сад

    Чем Михайловский сад связан с Летним, кто любил в нём гулять и рыбачить, а кто – стрелять в животных. Как он неоднократно перекраивался, следуя моде и вкусам владельцев, и какие архитекторы приложили к этому руку.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.11.19
    Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров
    31.10.19
    Системы оповещения, трансляции и усилители от ООО «Компания Эрвиком»
    25.10.19
    Где заказать питьевую воду в Петербурге?
    24.10.19
    Травматолог-ортопед: в каких случаях следует обращаться к врачу
    18.10.19
    До 1 ноября у врачей есть возможность пройти переподготовку без аккредитации
    16.10.19
    Как выбрать паркетную доску для пола в квартире
    15.10.19
    Какую мебель можно выбрать для обустройства современной квартиры
    14.10.19
    Как сэкономить на покупке пластиковых окон в Мытищах?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram