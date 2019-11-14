Интересные дворы Петербурга: Пять углов, гигантские шахматы и Нос, «Гаврюша» и цветная мозаика

Сыграть партию в Шахматном дворе

Петербург – столица необычных и интересных достопримечательностей. Здесь про каждую улицу сочинён народный миф, за набережными приглядывают древние сфинксы, а дворы скрывают тайны, которым позавидовали бы именитые заговорщики.

Один из необычных петербургских дворов находится недалеко от Пяти углов. В центре внимания – оригинально оформленная детская площадка в виде шахматной доски. Дети тут могут поиграть, а взрослые – отдохнуть.

Клетки шахматной доски не стандартной чёрно-белой расцветки, а цвета моря – бело-синие. Украшают их фигуры размером с десятилетнего ребёнка, выполненные из металла.

Вокруг импровизированного игрового поля стоят муляжи автомобилей, с которыми дети с удовольствием играют, примеряя на себе роли водителя или пассажира. Рядом – качели и скамейки.

Петербуржцы видят в фигурках разные образы: кому-то гигантские шахматы напоминают о сказке «Алиса в стране чудес», другим – напряжённую партию из фильма «Гарри Поттер и философский камень».

Появился уютный уголок в 2008 году во время акции по благоустройству дворов города на Неве. Саму площадку выполнила Мастерская монументального искусства «33 плюс 1».

Фото: Instagram / @fire_shiz

Добраться до Шахматного двора можно, доехав до станции метро «Владимирская» или «Достоевская», а затем немного пройдя по Загородному проспекту. Ворота во двор обычно закрыты, однако попасть во двор можно, если позвонить в домофон расположенного здесь Музея-квартиры Римского-Корсакова (заодно можно в него заглянуть).

Второй способ попасть в Шахматный двор – с улицы Социалистической. Для этого от дома № 30 по Загородному проспекту надо повернуть налево и идти до ворот.

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Где: Загородный пр., 28

Время работы музея: по средам с 13:00 до 21:00; с четверга по воскресенье с 11:00 до 19:00 (касса закрывается на час раньше); в понедельник и вторник – выходной; последняя пятница месяца – санитарный день

Сколько: взрослый – 150 рублей, школьники – 125 рублей, пенсионеры и студенты – 100 рублей, дети до 7 лет в составе организованной группы – 75 рублей, льготные категории граждан – 50 рублей, дети до 7 лет – бесплатно, посетителям до 18 лет третий четверг каждого месяца – бесплатно

Фото: TripAdvisor

Экспонаты двора и улицы Правды

Улицу Правды называют парком современной скульптуры. Это одно из любимых мест петербуржцев. Здесь можно встретить «Слепого», пёсика-исполнителя желаний Гаврюшу, Дядю Стёпу, ангелов и даже целый «Изумрудный город».

Среди коллекции парка – творения петербургских художников, ранее выставлявшихся в Швеции, Дании и Германии. Первые скульптуры тут появились в 2005 году. Идея создания столь необычного уголка принадлежит Архитектурно-художественному фонду.

Со всеми обитателями «Уголка странностей» (а их много!) можно ознакомиться в отдельной статье.

Где: улицы Социалистическая и Правды, недалеко от станции метро «Владимирская» или «Достоевская»

Фото: Денис Цурков

Двор филфака СПбГУ

Среди достопримечательностей двора филологического факультета Санкт-Петербургского университета – памятники поэтам и литературным героям, например, гоголевский Нос. Недалеко – маленькая бегемотиха Тоня, огромная улитка и весёлая такса в полтора метра длиной, а ещё Древо мира, Фонтан любви и Скамья советов. Самое интересное – все скульптуры и композиции выглядят необычно и оригинально.

Кстати, двор стал домом для первого в России памятника Владимиру Набокову авторства Валерия Аземша.

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Начало богатой коллекции положила мемориальная доска Ксении Петербургской, установленная на фасаде школы при университете в 2000 году. Официальное открытие произошло через два года с установкой скульптуры Арсена Аветисяна «Размышление о Маленьком принце».

Со временем двор преобразился: вокруг поэтичной статуи вырос целый парк современной скульптуры. Для посетителей он открыт в будни и в субботу с 10:00 до 18:00, на вахте нужно предъявить паспорт и получить пропуск.

Где: Университетская наб., 11 (двор филологического факультета СПбГУ) / метро «Василеостровская»

Фото: Livejournal / @nau-spb

Мозаичный дворик

Дворы у Малой академии искусств должен увидеть каждый. Это красочный мир, скрупулёзно созданный руками учеников и преподавателей МАИ. Идейный вдохновитель – художник Владимир Лубенко. Цветное стекло здесь повсюду: на скамейках, дорожках, поребриках, стенах, скульптурах и солнечных часах.

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Среди объектов чаще всего встречаются фигуры людей, ангелов и львов. Главная надпись гласит: «Слава героям истины и красоты. Здравствуй, жизнь. Идущий в любовь встречает тебя». И подписано: «Лубь».

Кстати, Мозаичные дворы – акт доброй воли, лишённый материальной поддержки извне.

Где: ул. Чайковского, 2 / наб. реки Фонтанки, 4 / Гагаринская ул., 7

Фото: Instagram / @bella_iv24