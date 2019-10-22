«Шедевры из крупиц»: пять красивых мозаичных панно на домах Петербурга

Мозаичные дворы

Знаменитые петербургские дворы у Малой академии искусств – сказочный мир, украшенный мозаикой, красочной, как осенняя листва и переливающаяся радуга. Цветное стекло здесь повсюду: на скамейках, дорожках, поребриках, стенах, скульптурах и солнечных часах.

Раньше это место было ничем не примечательно. Но со временем оно стало своеобразным музеем под открытым небом. Всё благодаря стараниям художника Владимира Лубенко, преподавателям и ученикам МАИ. Мозаичные дворы – акт доброй воли, лишённый материальной поддержки извне.

Среди объектов чаще всего встречаются фигуры людей, ангелов и львов. Главная надпись гласит: «Слава героям истины и красоты. Здравствуй, жизнь. Идущий в любовь встречает тебя». И подписано: «Лубь».

Где: ул. Чайковского, 2 / наб. реки Фонтанки, 4 / Гагаринская ул., 7

Фото: Livejournal / @yura-falyosa

Мозаичная таблица Менделеева

Гигантская таблица химических элементов украшает стену Палаты мер и весов на Московском проспекте – здания Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Дмитрия Менделеева.

Таблица является исторической версией, поэтому имеет некоторые расхождения с современной периодической системой химических элементов. Изготовлено панно проекту Фролова и архитектора Давида Кричевского.

Рядом можно увидеть бронзовый памятник великому русскому учёному на гранитном постаменте, изготовленный по макету Ильи Гинцбурга.

Где: Московский пр., 19

Фото: Livejournal / @pantv

Морские сюжеты на фасаде дома герцога Лейхтенбергского

На улице Большая Зеленина есть дом с огромным мозаичным панно, которое занимает всю свободную поверхность верхнего этажа. Здесь изображены хлебные поля, холмы, дымящиеся трубы заводов, водные просторы, парусники у причала.

Красочную панораму создали в 1905 году по эскизам художника С. Шелкового в мастерской известного мозаичиста Владимира Фролова для хозяина доходного дома – светлейшего герцога Николая Лейхтенбергского – царского родственника, правнука императора Николая I& Представители семейства Лейхтенбергских строили дома в Петербурге на вырученные деньги с продажи в казну Мариинского дворца.

Где: Большая Зеленина ул., 28

Фото: открытыйгород.рф

Сине-белая мозаика на доме на Петровской набережной

Между Петропавловской крепостью и крейсером «Аврора» в небольшой сквере спрятался деревянный домик Петра I, в который он поселился в 1703 году. Сейчас это музей с подлинными вещами императора.

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Напротив домика стоит здание побольше – жилой дом. Но необычный: на одной из его стен есть оригинальное украшение – мозаичная стена, выполненная целиком из керамики и покрытая узорами в духе голландских печных изразцов, португальской азулежу или русской гжели. Когда-то здесь была кофейня.

Панно изображает с одной стороны Амстердам с его жителями, а с другой – русских мореплавателей. Между этими сторонами – корабли, плывущие друг к другу в знак соединения Запада и Востока. На столе – закуски и напитки, в том числе склянка с ромом.

Где: Петровская наб., 4

Фото: etovidel.net

Панно «Христос благословляет детей»

Следующий шедевр изобразительного искусства красуется на фасаде Института кино и телевидения. Его под слоем штукатурки обнаружили во время планового ремонта дома в 2014 году. К слову, в 2009 году его даже хотели воссоздать.

Панно огромное – 7 на 10 метров. Откуда оно здесь? Раньше здание СПбГУКиТ было церковно-приходской школой в память императора Александра III. В дальнейшем оно было частично разрушено, а затем, как и многие религиозные постройки Петербурга, передано под другие нужды.

Где: ул. Правды, 13

Фото: peterburg.center