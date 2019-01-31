Сердце и цитадель Петербурга: все самое интересное о Петропавловской крепости

Новгородская Русь вела войну со Швецией еще с 9 века. На протяжении нескольких столетий то русские, то шведы отвоевывали участки территорий друг у друга, «надежно» укреплялись, а затем сдавали их врагу.

В мае 1703 года перед Петром I, как и перед его предшественниками, стояла задача удержать только-только отвоеванные земли. Задачу он выполнил – приказал возвести город на Неве, который в будущем стал столицей Российской империи. Ядром города был выбран Заячий остров. Там и появилась Петропавловская крепость.

На крепость ни разу не напали

Построенная всего за несколько месяцев, изначально Петропавловская крепость была деревянно-земляной. Каменной ее решили сделать лишь в 1706 году. Петропавловка – первая крепость бастионного типа, построенная в России. У нее нет крепостных башен, что позволяет вести круговой обстрел по кораблям потенциального противника. Форма крепости тоже выбрана не случайно – так проще обороняться. Закладывая крепость, Петр использовал каждый метр Заячьего острова, чтобы шведам было негде высадиться.

Стены высотой 12 и шириной 20 метров были под защитой 60 орудий на каждом бастионе.

Вся эта «красота», к счастью, не пригодилась – Петропавловка так и не поучаствовала ни в одном сражении. Историки не могут с уверенностью сказать, устоял бы перед натиском врага главный оплот Северной столицы или нет. Но одно можно сказать точно – именно из-за того, что крепость миновали крупные сражения, она сохранилась в отличном состоянии.

Пушки стреляли лишь в мирных целях

Самый первый пушечный выстрел в Петропавловской крепости прозвучал почти сразу после ее постройки, во время подъема флага. Затем пушки использовали для оповещения горожан о начале и окончании рабочего дня (который при Петре длился 16 часов), а также об опасном подъеме уровня воды в Неве.

Выстрел в полдень – одна из традиций города. Первый такой выстрел прозвучал в феврале 1865 года из центрального двора Адмиралтейства. Нарышкин бастион Петропавловской крепости стал отвечать за ежедневный залп лишь в сентябре 1873-го.

В 1934 году по распоряжению Сергея Кирова полуденные залпы отменили как анахронизм (сигналы точного времени транслировались по радио). Через 23 года в честь празднования 250-летия Петербурга традицию возобновили. Тогда на Нарышкином бастионе установили два орудия, участвовавших в обороне Ленинграда. В 2000 году традиция еще и получила развитие: теперь при залпе в 12:00 стало популярно присутствие почетных гостей.

В 2002 году пушки были заменены новыми. Стреляет, кстати, только одно орудие, второе стоит на случай осечки «основной» пушки.

Выстрел в честь выпускников ИТМО в 2009 году. Фото: wikipedia.org

Отклонения от графика

Орудия Петропавловской крепости несколько раз отступали от традиции стрелять в полдень. Например, в 1987 году выстрела в 12:00 не было. Тогда орудия дали салют из 21-го залпа в честь крейсера «Аврора», который после ремонта шел по Неве к месту своей вечной стоянки.

В марте 1988 года пушка выстрелила в 14.20. Но это не было ошибкой. Так Петербург приветствовал новорожденного 5-тимиллонного жителя города. В 1998 году крепостные пушки салютовали останкам императорской семьи, прибывшим в Петропавловку для захоронения, а в новогоднюю ночь 2001 года был дан залп сразу из двух орудий.

Цитадель или тюрьма

Петропавловской крепости не достались военные почести, она прославилась в ином ключе: в прошлые столетия в ней размещалась тюрьма для политзаключенных. В стенах твердыни в разное время томились народовольцы, литераторы, декабристы: Вера Фигнер, Федор Достоевский, Максим Горький, Николай Чернышевский, братья Бестужевы.

Одним из первых узников крепости стал в 1718 году сын Петра I царевич Алексей.

Заяц, исполняющий желания за деньги

Считается, что Заячий остров раньше был населен ушастыми зверьками. По легенде, один из них во время бегства от наводнения прыгнул на сапог Петру I, выходившему из лодки. В память об этой истории к 300-летию Петербурга у Иоанновского моста, который соединяет крепость с Петроградской стороной, на столбе-ледорезе установили памятник зайцу.

Статуя стала туристической достопримечательностью и своеобразным аттракционом – посетители крепости загадывают желание и кидают монетку «на счастье» так, чтобы она осталась лежать рядом с зайцем. Вызов принят.

Фото: wikipedia.org

Странный памятник Петру I

В 1991 году на территории Петропавловки установили памятник Петру I авторства художника и скульптора Михаила Шемякина. Его работа у многих вызывает противоречивые чувства – массивное тело и маленькая голова императора выглядят, мягко говоря, неоднозначно.

Причем голова воспроизведена фотографически точно. Для этого Шемякин использовал маску, слепок для которой был снятый с лица Петра.

Фото: Instagram / @angelina_kudinova / @inna_spb_stories

Петропавловский собор – усыпальница русских императоров

Строительство деревянной церкви началось почти одновременно с Петропавловкой, а освятили ее в апреле 1704-го.

Петр I понимал, что Петербургу нужна архитектура, способная выразить идеи времени. Чтобы соответствовать статусу столицы, город должен был стать лучшим во всем. Вот император и задумал новое строение, которое поднялось бы выше колокольни Ивана Великого и Меншиковой башни в Москве.

Помог ему в этом Доменико Трезини, который выступил архитектором и автором Петропавловского собора. Строительство храма велось с 1712 по 1733 год. Получилось 112 метров. В середине 19 века деревянные конструкции шпиля были заменены металлическими. После этого высота постройки увеличилась до 122,5 метров.

Собор держал рекорд много лет. В 1960-х появилась телевизионная башня (312,8 метров), в 2012 году был введен в эксплуатацию небоскреб Лидер-Тауэр (145,5 метров), а в 2019 – «Лахта Центр» (462 метра). Собор – уже не самая высокая точка города, но по-прежнему историческая доминанта.

Когда в 1712 году вместо Москвы столицей Российской империи стал Петербург, возник и новый обычай – хоронить коронованных особ не в Архангельском соборе Московского Кремля, а в Петропавловском Петербурга.

К концу 19 века в соборе было 46 захоронений (здесь же был похоронен и сам Петр I) и потребовалась строительство Великокняжеской усыпальницы – места захоронения некоронованных особ российского императорского дома.

Кстати, маленькое здание около колокольни собора – это укрытие для ботика «Святой Николай» Петра I. Копия «дедушки российского флота» хранится там и сейчас, а оригинал судна находится в Центральном военно-морском музее.

Фото: Instagram / @alexsandrkonovodov / @i_v_ivv

Ангел – символ Петербурга

Ангел, украшающий собор, давно стал символом Петербурга. Его высота – 3,2 метра, размах крыльев – 3,8 метров, а вес – 250 килограмм. Когда он появился на вершине собора – подлинно неизвестно: по одним сведениям, еще при Петре I, по другим, не ранее начала правления Екатерины II.

В 1777 году шпиль собора повредила буря. Восстановительные работы велись архитектором Петром Патоном, а новую фигуру ангела с крестом выполнил Антонио Ринальди. В 1829 году из-за сильного ветра ангел сильно накренился и почти упал.

Представители власти несколько месяцев думали, как справиться с проблемой. Решил ее в итоге «отец промышленного альпинизма» в России Петр Телушкин. Мастер на протяжении шести недель занимался ремонтом. Самое интересное то, что взбирался до шпиля он лишь с помощью рук и веревок (без строительных лесов).

По легенде, за работу Телушкина наградили специальной грамотой, по которой он мог получать выпивку в любом кабаке бесплатно. Кровельный мастер вскоре потерял подарок, поэтому ему поставили особое клеймо под правой скулой – достаточно было щелкнуть по нему пальцами, и владелец питейного заведения понимал все без слов. Считается, что именно так и появился жест «щелчка», обозначающий распитие алкоголя.

Фото: Instagram / @lilya_gidspb

Карильон крепости

Первый в России карильон появился по инициативе Петра I. Однако он не устоял в пожаре 1756 года. Новый музыкальный инструмент Петропавловка получила к 300-летию Петербурга в качестве подарка от правительства Фландрии и более 350 спонсоров из разных стран мира.

Карильон содержит 51 колокол на четыре октавы. Самый тяжелый из них весит более 3 тонн. Всего ударный инструмент весит 15 тонн.

Фото: wikipedia.org

Комендант крепости не покидал ее территорию

В прошлом третьим человеком по значимости в Петербурге после императора и генерал-губернатора был комендант Петропавловской крепости. По долгу службы он не мог покинуть место работы. Даже его жизненный путь заканчивался на острове.

На территории крепости, около алтарной стены Петропавловского собора, находится Комендантское кладбище. На нем похоронено около девятнадцати комендантов.

«Хороший бы получился стадион»

Поверить в это трудно, но Петропавловскую крепость всерьез хотели разрушить, а на ее месте построить стадион и штаб-квартиру петербургского «Зенита». Это решение было принято в ноябре 1925 года Ленинградским советом.

К счастью, строители подошли к делу неспешно, а решение вскоре отменили.

Петропавловская крепость стала музеем в 1924 году

Несмотря на новый статус, на ее территории долгие годы существовали два государственных объекта – Газодинамическая лаборатория и Монетный двор.

Лаборатория появилась в 1925-м. В ее стенах занимались созданием военных ракетных систем (например, ракеты для «Катюш»), а также заложили основы для развития отечественной космонавтики. В настоящее время в помещении, которое занимала секретная Газодинамическая лаборатория, находится Музей космонавтики и ракетной техники.

Петербургский монетный двор Гознака – одно из старейших промышленных предприятий Северной столицы. Основан он был по указу Петра в 1724 году. Один из самых крупных монетных дворов мира чеканит монеты, медали и ордена. Посетителей туда, конечно, обычно не пускают.

Во время Великой Отечественной войны территория крепости сильно пострадала. Например, пришлось реставрировать Петропавловский собор: в 1952 году были отреставрированы фасады, в 1956-1957 годах – интерьеры. Также после войны были восстановлены четыре люстры из позолоченной бронзы, цветного венецианского стекла и горного хрусталя, освещающие пространство собора (лишь пятая люстра, висящая перед алтарем, является подлинником 18 века).

В октябре 2018 года в Государевом бастионе Петропавловки открылся Музей архитектурной художественной керамики «Керамарх». На экскурсии по острову можно побывать днем и ночью. Здесь интересно и есть, на что посмотреть.