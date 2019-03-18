Квартира Римского-Корсакова: история единственного композиторского музея Петербурга

Переезд к берегам Невы

В Петербург Римский-Корсаков переехал в 18 лет с семьей сразу после смерти отца. Молодой человек на тот момент уже увлекался музыкой (сочинять он ее начал с 11 лет). В Северной столице Николай провел всего несколько месяцев: помимо изучения композиторского ремесла, он как раз окончил Морской кадетский корпус и с 1862 по 1865 провел на службе, побывав в Англии, Франции, Италии и США.

После возвращения в город карьера Римского-Корсакова пошла в гору: участие в «Могучей кучке» (содружество русских композиторов), знакомство с талантливыми деятелями искусства и новый опыт дали ему возможность развиваться в творческой профессии. Однако это совсем другая история: о мечтателе и «сказочнике», наставнике около 200 композиторов, авторе множества выдающихся музыкальных произведений и отце семерых детей.

Фото: wikipedia.org

Место вдохновения

За творческую карьеру Римский-Корсаков создал 15 опер. 11 из них он написал в квартире, расположенной в доме № 28 по по Загородному проспекту, в которой провел последние 15 лет жизни.

После смерти Николая Андреевича и его жены Надежды Николаевны квартира стала коммунальной на целых 50 лет. Лишь благодаря потомкам предметы и мебель композитора сохранились до наших дней, а в 1970 году их силами в квартире открылся музей.

Мемориальная часть музея-квартиры Римского-Корсакова состоит из четырех комнат: рабочего кабинета, гостиной, столовой и передней. В другой части расположены экспозиционный и концертный залы.

Фото: TripAdvisor

Кабинет, гостиная, столовая, залы

Музей-квартира Римского-Корсакова – это собрание предметов быта 19 века, личных вещей и рукописей классика. В его кабинете, например, находятся несколько интересных вещей: рабочий стол со множеством исторических фотографий; кресло, в котором композитор любил творить; старинное бюро работы тихвинских мастеров (с родины Римского-Корсакова); памятный адрес работы Михаила Врубеля, подаренный к 35-летию творческой деятельности композитора.

Гостиную украшает рояль фирмы «Беккер». В свое время к его клавишам прикасались выдающиеся композиторы: Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Александр Глазунов, Игорь Стравинский.

Стены столовой исписаны живописными портретами предков Римского-Корсакова (он был потомком древнего дворянского рода, известного в России с конца 14 века). На обеденном столе лежат именные столовые приборы и памятные сувениры: серебряная солонка, сухарница.

В выставочном зале представлены многочисленные документы о жизни и деятельности композитора, а в концертном зале спокойно помещаются 50 человек.

Фото: theatremuseum.ru

Отголоски прошлого

Многие годы дом на Загородном проспекте был одним из центров культурной жизни Петербурга. Здесь бывало действительно тесно: среди гостей Римского-Корсакова числились известные композиторы, художники и певцы. В квартире также проходили музыкальные вечера, называемые «корсаковскими средами» (или «нечетными средами»), а при визите сюда Федора Шаляпина в гостиной собирались до 100 человек (по рассказам, соседские дети даже ложились на пол, чтобы услышать голос знаменитого оперного певца).

После выступления гости пили чай в столовой. Порой посиделки заканчивались лишь под утро.

За 50 лет существования музей не растерял атмосферы, царившей здесь при жизни классика русской оперы. По традиции, по средам здесь проходят концерты из цикла «Вечера в доме на Загородном». На них выступают солисты оперных театров и симфонических оркестров города. В музее проводятся субботние абонементы для школьников, устраиваются концерты начинающих исполнителей из цикла «Музыкальная юность Петербурга», а также другие мероприятия и памятные события.

Фото: TripAdvisor

Открытие после реставрации

После капитального ремонта Музей-квартира Римского-Корсакова открылся 18 марта 2019 года. В этот день начнется международная научная конференция «Римский-Корсаков-175. Год за годом». Она продлится три дня.

«В квартире композитора на Загородном [проспекте] 18-21 марта будет проходить Международная научная конференция. Партнерами конференции выступают Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова и Петербургский государственный университет. Участниками конференции станут более 40 ученых из России, стран Европы, США и Австралии, что свидетельствует об огромном международном интересе музыкального мира к творческому наследию русского гения», – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Музея театрального и музыкального искусства Ольгу Комок.

Почетными спикерами станут профессор Ричард Тарускин из США и Марина Фролова-Уокер из Великобритании.

На конференции будут обсуждать судьбу наследия Римского-Корсакова с 1908 года до наших дней, позиционирование сочинений композитора в разное время в контексте меняющихся политических режимов, а также его наследие в современной концертной и оперной практике.

Параллельно с конференцией в Петербурге пройдут три праздничных концерта, в том числе в Большом зале Филармонии, с приглашением солистов оперных театров России и известных музыкантов. Среди участников: квартет имени Римского-Корсакова, солисты Мариинского театра и Филармонии, Петербургский государственный академический симфонический оркестр, Петербургский камерный хор.

В музее гордятся тем, что, несмотря на трудности и опасности процесса капитального ремонта в старом здании, мемориальная квартира сохранила детали старинных интерьеров. В ней даже восстановили рисунок паркета, который был в помещениях при жизни композитора.

Для посетителей экспозицию должны открыть 20 марта.

Где: Загородный пр., 28

Когда: по средам с 13:00 до 21:00; с четверга по воскресенье с 11:00 до 19:00 (касса закрывается на час раньше); в понедельник и вторник – выходной; последняя пятница месяца – санитарный день

Сколько: взрослый – 150 рублей, школьники – 125 рублей, пенсионеры и студенты – 100 рублей, дети до 7 лет в составе организованной группы – 75 рублей, льготные категории граждан – 50 рублей, дети до 7 лет – бесплатно, посетителям до 18 лет третий четверг каждого месяца – бесплатно

Оплата по банковским картам в музее не производится.

Портрет Римского-Корсакова. Художник – Валентин Серов. 1898 год. Источник: wikimedia.org