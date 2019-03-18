  • 19 Март 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.3900  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 74.0060  
Нефть($) 18.03.2019 67.50 +0.69
Нефть(p) 18.03.2019 4461.20 +52.33

Квартира Римского-Корсакова: история единственного композиторского музея Петербурга

Автор:


© Фото: theatremuseum.ru

Темы дня

18 марта 2019 года исполняется 175 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова. В честь этой даты после реставрации открывается Музей-квартира композитора. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, когда Римский-Корсаков туда переехал, как принимал именитых гостей и какие детали интерьера сохранились до нашего времени.

Переезд к берегам Невы

 

В Петербург Римский-Корсаков переехал в 18 лет с семьей сразу после смерти отца. Молодой человек на тот момент уже увлекался музыкой (сочинять он ее начал с 11 лет). В Северной столице Николай провел всего несколько месяцев: помимо изучения композиторского ремесла, он как раз окончил Морской кадетский корпус и с 1862 по 1865 провел на службе, побывав в Англии, Франции, Италии и США.

После возвращения в город карьера Римского-Корсакова пошла в гору: участие в «Могучей кучке» (содружество русских композиторов), знакомство с талантливыми деятелями искусства и новый опыт дали ему возможность развиваться в творческой профессии. Однако это совсем другая история: о мечтателе и «сказочнике», наставнике около 200 композиторов, авторе множества выдающихся музыкальных произведений и отце семерых детей.

Фото: wikipedia.org
 

Место вдохновения

 

За творческую карьеру Римский-Корсаков создал 15 опер. 11 из них он написал в квартире, расположенной в доме № 28 по по Загородному проспекту, в которой провел последние 15 лет жизни.

После смерти Николая Андреевича и его жены Надежды Николаевны квартира стала коммунальной на целых 50 лет. Лишь благодаря потомкам предметы и мебель композитора сохранились до наших дней, а в 1970 году их силами в квартире открылся музей.

Мемориальная часть музея-квартиры Римского-Корсакова состоит из четырех комнат: рабочего кабинета, гостиной, столовой и передней. В другой части расположены экспозиционный и концертный залы.

Фото: TripAdvisor
 

Кабинет, гостиная, столовая, залы

 

Музей-квартира Римского-Корсакова – это собрание предметов быта 19 века, личных вещей и рукописей классика. В его кабинете, например, находятся несколько интересных вещей: рабочий стол со множеством исторических фотографий; кресло, в котором композитор любил творить; старинное бюро работы тихвинских мастеров (с родины Римского-Корсакова); памятный адрес работы Михаила Врубеля, подаренный к 35-летию творческой деятельности композитора.

Гостиную украшает рояль фирмы «Беккер». В свое время к его клавишам прикасались выдающиеся композиторы: Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Александр Глазунов, Игорь Стравинский.

Стены столовой исписаны живописными портретами предков Римского-Корсакова (он был потомком древнего дворянского рода, известного в России с конца 14 века). На обеденном столе лежат именные столовые приборы и памятные сувениры: серебряная солонка, сухарница.

В выставочном зале представлены многочисленные документы о жизни и деятельности композитора, а в концертном зале спокойно помещаются 50 человек.

Фото: theatremuseum.ru
 

Отголоски прошлого

 

Многие годы дом на Загородном проспекте был одним из центров культурной жизни Петербурга. Здесь бывало действительно тесно: среди гостей Римского-Корсакова числились известные композиторы, художники и певцы. В квартире также проходили музыкальные вечера, называемые «корсаковскими средами» (или «нечетными средами»), а при визите сюда Федора Шаляпина в гостиной собирались до 100 человек (по рассказам, соседские дети даже ложились на пол, чтобы услышать голос знаменитого оперного певца).

После выступления гости пили чай в столовой. Порой посиделки заканчивались лишь под утро.

За 50 лет существования музей не растерял атмосферы, царившей здесь при жизни классика русской оперы. По традиции, по средам здесь проходят концерты из цикла «Вечера в доме на Загородном». На них выступают солисты оперных театров и симфонических оркестров города. В музее проводятся субботние абонементы для школьников, устраиваются концерты начинающих исполнителей из цикла «Музыкальная юность Петербурга», а также другие мероприятия и памятные события.

Фото: TripAdvisor

 

Открытие после реставрации

 

После капитального ремонта Музей-квартира Римского-Корсакова открылся 18 марта 2019 года. В этот день начнется международная научная конференция «Римский-Корсаков-175. Год за годом». Она продлится три дня.

«В квартире композитора на Загородном [проспекте] 18-21 марта будет проходить Международная научная конференция. Партнерами конференции выступают Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова и Петербургский государственный университет. Участниками конференции станут более 40 ученых из России, стран Европы, США и Австралии, что свидетельствует об огромном международном интересе музыкального мира к творческому наследию русского гения», – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Музея театрального и музыкального искусства Ольгу Комок.

Почетными спикерами станут профессор Ричард Тарускин из США и Марина Фролова-Уокер из Великобритании.

На конференции будут обсуждать судьбу наследия Римского-Корсакова с 1908 года до наших дней, позиционирование сочинений композитора в разное время в контексте меняющихся политических режимов, а также его наследие в современной концертной и оперной практике.

Параллельно с конференцией в Петербурге пройдут три праздничных концерта, в том числе в Большом зале Филармонии, с приглашением солистов оперных театров России и известных музыкантов. Среди участников: квартет имени Римского-Корсакова, солисты Мариинского театра и Филармонии, Петербургский государственный академический симфонический оркестр, Петербургский камерный хор.

В музее гордятся тем, что, несмотря на трудности и опасности процесса капитального ремонта в старом здании, мемориальная квартира сохранила детали старинных интерьеров. В ней даже восстановили рисунок паркета, который был в помещениях при жизни композитора.

Для посетителей экспозицию должны открыть 20 марта.

Где: Загородный пр., 28

Когда: по средам с 13:00 до 21:00; с четверга по воскресенье с 11:00 до 19:00 (касса закрывается на час раньше); в понедельник и вторник – выходной; последняя пятница месяца – санитарный день

Сколько: взрослый – 150 рублей, школьники – 125 рублей, пенсионеры и студенты – 100 рублей, дети до 7 лет в составе организованной группы – 75 рублей, льготные категории граждан – 50 рублей, дети до 7 лет – бесплатно, посетителям до 18 лет третий четверг каждого месяца – бесплатно

Оплата по банковским картам в музее не производится.

Портрет Римского-Корсакова. Художник – Валентин Серов. 1898 год. Источник: wikimedia.org
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Грифоны и масоны: пять мистических зданий Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, в каких домах Северной столицы был портал в четвертое измерение, а где обитали мифические существа.

    читать далее →

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    читать далее →

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

    Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало несколько полезных советов, чтобы «темное время» прошло без происшествий.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Зачем зажигают Ростральные колонны, и откуда они вообще появились на стрелке Васильевского острова

    «Ростральные колонны» – то словосочетание, которое могут выговорить лишь коренные петербуржцы, а историю их появления и жизни на В.О. не знают порой и они. «Санкт-Петербург.ру» начитался про такой нынче редкий «огонь на Неве» и рассказывает достоверные факты и любопытные легенды о нем.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.03.19
    Выбираем отопительные котлы и водонагреватели
    07.03.19
    Продукция компании Comfer в Петербурге: самовывоз и всегда удобная доставка
    07.03.19
    Главные события футбольного мира вывели «Зенит-арену» в рейтинг самых посещаемых стадионов
    04.03.19
    Деревянные лестницы и их преимущества
    28.02.19
    Где заказать изделия из искусственного камня в Петербурге
    26.02.19
    Мебель для ванной комнаты бренда Акватон: в чем плюсы?
    20.02.19
    Авиадоставка опасных грузов
    18.02.19
    Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram