Знаменитые кладбища Петербурга: от 1713 года до наших дней

Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры

Это кладбище считается самым древним из сохранившихся в Петербурге. Оно было заложено одновременно со строительством Александро-Невского монастыря в 1713 году. Первые захоронения здесь проводились в Лазаревской усыпальнице, которая и дала название всему погосту. Она была возведена архитектором Доменико Трезини в 1717 году для захоронения Натальи Алексеевны, сестры Петра I.

Долгое время на Лазаревском кладбище хоронили почётных жителей, купцов и дворян. Почти всем им возводились большие красивые надгробия. Сейчас их сохранилось более тысячи, а с самых значимых сделаны слепки для Государственного Русского музея.

В 1932 года территория была реорганизовали в музей-некрополь, после чего здесь перестали проводить захоронения. Сейчас он относится к Государственному музею городской скульптуры. Здесь можно найти могилы: учёного Михаила Ломоносова, графа Бориса Шереметева, архитекторов Джакомо Кваренги и Карла Росси, графа Сергея Витте, вдовы Пушкина Натальи Николаевны и многих других известных исторических личностей.

Стоимость посещения 150 рублей, в цену входного билета включена экскурсия. Время их проведения лучше уточнять заранее.

Фото: Instagram / @mishapons

Никольское кладбище Александро-Невской лавры

Новое кладбище появилось на территории монастыря в 1863 году. Позднее оно получило название Никольского, по имени построенной здесь церкви Николая Чудотворца в 1868-1871 годах. На возведение храма пожертвовал деньги купец Русанов, за что получил право устроить семейную усыпальницу на цокольном этаже.

Во второй половине ХIX века Никольское кладбище считалось одним из самых дорогих и престижных в Петербурге. Здесь хоронили известных писателей и артистов, военных деятелей, журналистов и учёных.

К началу XXI века погост имел сильно запущенный вид и пострадал от вандалов. Силами монастыря, а также при поддержке администрации Петербурга на кладбище были вырублены старые деревья и проведены большие работы по восстановлению исторического облика. Сейчас здесь продолжают проводить захоронения.

На территории Никольского кладбища с самого начала был выделен специальный участок для погребения монахов лавры и высшего городского духовенства. Также здесь находились могилы музыканта Рубинштейна, художника Кустодиева и актрисы Комиссаржевской, но их перенесли в специальный Некрополь мастеров искусств. Из современных можно выделить могилы Анатолия Собчака, Галины Старовойтовой, а также множество «новых русских» и авторитетов теневого бизнеса.

Фото: Instagram / @lisov.spb

Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры

К началу XIX века Лазаревское кладбище было переполнено, и руководство выделило новый участок для захоронений. Ново-Лазаревское кладбище было заложено в 1823 году, а в 1871 году на его территории появилась церковь-усыпальница чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери по проекту Николая Гребёнки. Она и дала современное имя погосту. Здесь были похоронены: Карамзин, Глинка, Достоевский, Жуковский, Мусоргский, Чайковский.

В начале XX века на большом Тихвинском кладбище было более тысячи надгробий. Здесь стояли различные кресты, монументальные стелы и алтари, а на семейных участках были построены часовни и склепы. С приходом советской власти территория погоста начала приходить в упадок. В 1932 году Ленсовет решил создать на месте Тихвинского кладбища музей-некрополь мастеров искусств. После этого здесь началась большая реконструкция, последующие перезахоронения, а затем и послевоенные восстановительные работы.

В итоге Некрополь мастеров искусств полноценно открылся лишь в августе 1947 года. После реконструкции осталось около ста изначальных надгробий. На погост привезли прах скульпторов, артистов, художников, композиторов и музыкальных деятелей. Здесь покоятся Николай Римский-Корсаков, Иван Шишкин, Архип Куинджи, Иван Крылов.

В 1972 в некрополе перезахоронили прах композитора Александра Глазунова, который привезли из Франции. Последняя могила появилась в 1989 году. В ней покоится режиссёр БДТ – Георгий Товстоногов.

Посещение некрополя платное – стоимость билета 150 рублей.

Фото: Instagram / @taoanjun

Богословское кладбище

Кладбище получило своё название в честь церкви Иоанна Богослова, но она была утрачена в конце XVIII века. Тогда современный район Петербурга был далёкой окраиной, поэтому точная дата появления погоста неизвестна. Сейчас Богословское – одно из самых старых кладбищ города, хотя старых могил там практически не найти.

Причина тому – Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. В те годы Богословское кладбище стало одним из основных мест массовых захоронений погибших жителей города. Те же, кто уцелел, снимали старые деревянные кресты для растопки печей. Но и после окончания войны разорение погоста продолжилось – власти снимали старые каменные надгробия для создания новых памятников. Большинство захоронений на Богословском кладбище – советского периода, попадаются старинные могилы XIX века.

Сейчас кладбище известно в первую очередь как место могилы Виктора Цоя. Здесь часто собираются его фанаты и туристы. Недалеко расположена могила другого известного рокера – Михаила Горшенева из группы «Король и Шут». Сюда тоже часто приходят, чтобы почтить память музыканта.

На Богословском кладбище также находятся могилы балетмейстера Леонида Якобсона, писателя Евгения Шварца, кинорежиссёра Алексея Германа, учёных отца и сына Бонч-Бруевичей.

Фото: Instagram / @ermakova.karpenko

Большеохтинское (Георгиевское) кладбище

Крупнейший погост в черте Петербурга, который занимает более 70 га, был учреждён в 1773 году. Для кладбища выделили территорию рядом со старым Охтинским, которое оказалось переполненным после эпидемий оспы и тифа в Петербурге. В том же году здесь построили красивый каменный храм в честь Георгия Победоносца, что и дало название кладбищу. Церковь в стиле классицизма до наших дней не дожила – её снесли в 1938 году.

С приходом XIX века Петербург начал разрастаться и расширяться. В 1812 году на Большеохтинском кладбище появилась вторая каменная церковь на деньги купца Никонова. Она освящена в честь Николая Чудотворца, и единственная сохранилась до наших дней.

На территории погоста был участок, где хоронили воспитанниц Института благородных девиц. Здесь же по завещанию Степана Петровича Елисеева в 1885 году был построен огромный фамильный собор Казанской иконы Божией Матери. Он находился при Доме призрения бедных и был усыпальницей членов династии купцов. На Большеохтинском кладбище покоились представители многих известных дворянских фамилий.

После революции кладбище подверглось реорганизации, которую лучше назвать уничтожением. Собор Казанской иконы Божией Матери был взорван, другие церкви разобраны, большая часть территории стала местом новых захоронений. В 1939 году здесь появились могилы бойцов, погибших в советско-финскую войну. Старинные могилы сейчас остались только вокруг церкви Николая Чудотворца.

Фото: Instagram / @znikita

Волковское кладбище

Кладбище близ допетровской деревни Волково появилось в мае 1756 года по приказу Сената и повелению императрицы Елизаветы Петровны. Новое захоронение не пользовалось большой популярностью и долгие годы оставалось бедным. За территорией мало следили, поэтому могилы появлялись хаотично, а дорожек не было вовсе. Постепенно на территории начали появляться деревянные мостки, по которым передвигались люди.

Одновременно с появлением православного кладбища было обустроено лютеранское захоронение. Изначально оно находилось за речкой Волковкой, напротив первого. В конце XVIII века рядом с ним появились также отдельные старообрядческое, единоверческое и еврейское захоронения. После советских реорганизаций все они стали единой территорией вместе с православным.

В 1798 и в 1808 годах территорию погоста увеличивали, что в итоге сделало его самым большим петербургским захоронением XIX века. В 1812 году кладбище, наконец, обустроили, вырыли канавы и посадили деревья. После этого популярность и доход погоста начали расти.

В конце XIX века северо-восточная часть Волковского кладбища получила название «Литераторские мостики». Здесь находились могилы Александра Радищева, Виссариона Белинского, Николая Добролюбова, Ивана Тургенева. Позже появились могилы Михаила Салтыкова-Щедрина, Дмитрия Менделеева и многих других известных людей.

В 1920-30 годы Волковское кладбище было реорганизовано: многие склепы и памятники разрушили, часть могил перенесли, храмы закрыли. В настоящее время кладбище имеет статус действующего.

Фото: Instagram / @fra_beato_angelico

Малоохтинское старообрядческое кладбище

От большого православного захоронения в районе Малой Охты сейчас остался небольшой кусок, где находятся могилы старообрядцев. Найти погост непросто, так как он со всех сторон окружён домами и находится в глубине жилого квартала. Кладбище рядом с поселением ремесленников-старообрядцев появилось с 1760-х годов. При разных императорах захоронение несколько раз закрывали, но открывали вновь. В итоге здесь осталась всего треть от начальных размеров, остальная часть отправлена под застройку.

После революции Малоохтинское кладбище практически не пострадало. Вероятнее всего, это произошло из-за отсутствия здесь богатых захоронений, тут в основном погребены купцы и простые люди. По сей день вокруг небольшого погоста на берегу реки Охты ходят легенды о могилах колдунов и самоубийц, чьи души не могут обрести покоя. Периодически тут встречают аномалии, которые усиливаются в период белых ночей.

В 1946 году Малоохтинское кладбище окончательно закрыли и хотели ликвидировать, но каким-то образом оно до сих пор стоит среди заброшенных домов.

Фото: Instagram / @andreyvasiliskov, @natalyakoshevayaspb

Левашовское мемориальное кладбище

На лесной территории в посёлке Левашово был специальный расстрельный полигон НКВД. Здесь захоронено больше 40 тыс. жертв сталинских репрессий 1937-1953 годов. До 1989 года захоронение оставалось секретным и успело полностью зарасти деревьями. На Левашовскую пустошь свозили трупы осуждённых на смерть по политическим обвинениям. Среди них были учёные, религиозные деятели, инакомыслящие, люди других национальностей.

В 90-е годы здесь появилось стихийное кладбище – люди вешали на деревьях фотографии репрессированных родственников. Постепенно Левашовская пустошь стала народным мемориалом. Здесь установлены памятные знаки погибшим различных национальностей, памятный крест погибшим немцам России, памятники двенадцати расстрелянным раввинам и татарам – жертвам репрессий. Летом 2012 года на Левашовском мемориальном кладбище впервые прошла божественная литургия под открытым небом в память о жертвах массовых расстрелов.

Точное количество людей, похороненных в Левашово, неизвестно. По сути, каждое дерево выросло здесь на чьей-то безымянной могиле. Общество «Мемориал» занимается восстановлением имён и судьбы жертв репрессий.

Фото: Instagram / @ekaterinaispravnikova

Смоленское армяно-григорианское кладбище

Кладбище появилось в 1791 году по прошению протоиерея Стефана, настоятеля армянской церкви Святой Екатерины. Место для него отвели на Васильевском острове, по соседству со Смоленским лютеранским и православным погостами. В конце XVIII века на территории появилась церковь во имя Святого Воскресения. К XX веку внутри находилось около 30 захоронений рода Лазаревых и других знатных армянских семей.

После революции кладбище и храм закрыли. Восстановление церкви произошло только в 1988 году. Тогда же началось постепенное благоустройство запущенного погоста. Сейчас территория армяно-григорианского захоронения занимает около половины гектара. Самые старые могилы находятся около церкви.

Фото: Instagram / @pooo_tee_weet

Ново-Волковское мусульманское кладбище

Самое старое исламское кладбище Петербурга появилось в 1826 году, когда городские мусульмане выкупили у жителей Волково две десятины земли на берегу реки Волковка. По слухам раньше здесь хоронили пленных турок. Изначально погост был поделён на Татарский и Персидский участки.

С 1831 года после эпидемии холеры здесь проводились массовые захоронения. В итоге кладбище действовало до 1871 года, после чего погребения на нём запретили. Ново-Волковское кладбище обросло новыми участками и было активным вплоть до 1964 года, когда его закрыли из-за строительства новых жилых кварталов Петербурга.

В годы Великой Отечественной войны на территории производили захоронения бойцов и жителей блокадного Ленинграда. Здесь хоронили татар, азербайджанцев, казахов, узбеков, башкир и представителей народов Северного Кавказа. В конце 1940-х годов появился ассирийский участок, где захоронены проживавшие в городе айсоры.

Фото: Instagram / @frunzpmdc